Da Vinci’nin 500 yıllık tablosu rekor fiyata satıldı

Leonardo da Vinci'nin İsa Peygamberi resmettiği "Salvator Mundi” (Dünyanın Kurtarıcısı) isimli tablosu ABD'de açık artırma ile 450 milyon 300 bin dolara satıldı. Bu rakam ile bir sanat eserine ödenen fiyat rekoru da kırılmış oldu.

ABD'nin New York kentinde Christie's müzayede evi tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 20 dakika süren açık artırma sonucunda etkinliğe telefon ile katılan ve ismi açıklanmayan bir alıcı 450,3 milyon dolara ödeyerek da Vinci'nin özel mülk olarak kalan son tablosunun sahibi oldu.

Bu fiyat ile Salvator Mundi tablosu, 2015 senesinde Pablo Picasso'nun 179,4 milyon dolara satılan "Les Femmes D'Alger” (Cezayirli Kadınlar) tablosunun elinde tuttuğu sanat eserine ödenen en yüksek rakam rekorunun da yeni sahibi oldu.

Altı kişinin teklif verdiği açık artırma öncesinde Christie's müzayede evi, Salvator Mundi tablosu için açık artırmadan çıkacak fiyatın 100 milyon dolar olmasını beklediklerini açıklamıştı.

Da Vinci'nin halen var olan 20 tablosundan bir tanesi

1500 yılında yapıldığı tahmin edilen da Vinci'nin bu tablosu, Rönesans dönemi ressamın günümüze kadar var olmayı başarmış 20 kadar tablosundan bir tanesi.

İlk olarak İngiltere Kralı I. Charles'ın koleksiyonunda kayıt altına alınan Salvator Mundi tablosu, 1763'te açık artırma ile satılmış, ancak tabloya dair herhangi bir kayıt olmaması sebebiyle 1900 yılına kadar nerede olduğu bilinmiyor. Bu tarihte ortaya çıktığında ise İsa Peygamber'in yüzü ve saçının bir başkası tarafından boyandığı görülüyor.

1958'de Sotheby's müzayede evi tarafından sadece 45 pounda satılan tablo, 2005'te üstüne boyama yapılmış bir şekilde tekrar açık artırma ile satılıyor.

Tablonun sadece Avrupalı bir koleksiyoner olarak tanımlanan yeni alıcısı bu tarihte restorasyon süreçlerine başlıyor ve altı yıllık araştırma sonucunda Salvator Mundi tablosu Vinci'nin 500 yıldan daha eski bir eseri olarak tasdikleniyor.

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dpa/Reuters, DÇ/HS