Da Vinci'nin ayı çizimi açık artırmada; eskizin 12 milyon sterline satılması bekleniyor

İtalyan Rönesans sanatçısı Leonardo da Vinci'nin Head of a Bear (Bir Ayının Kafası) isimli çizimi, Londra'da yapılacak bir müzayedede satışa sunulacak. Sanatçının bir ayı yavrusunun başını resmettiği eskizin 12 milyon sterline satılması bekleniyor.

BBC'nin haberine göre; 7x7cm boyutlarında ve 500 yıldan daha eski bir tarihi olan Da Vinci'nin müzayedeye çıkacak çiziminin, 2001 yılında satışa sunulan Horse and Rider heykelinin rekorunu geçeceği düşünülüyor.

Müzayede evi Christie's'ten uzman Laetitia Masson, eskizde kullanılan silverpoint tekniği hakkında "Çok zor bir teknik çünkü hiç hata alanı tanımıyor" dedi.

Eskiz daha önce İngiliz ressam ve koleksiyoncu Sir Thomas Lawrence'a aitti.