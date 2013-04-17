'Da Vinci' dizisinde Müslüman olmayan, uyuşturucu kullanan bir Türk de var

Leonardo Da Vinci'nin hayatını konu alan başrollerinde Tom Riley ile Laura Haddock'un oynadığı Da Vinci's Demons isimli dizinin ilk bölümü yayınlandı.

Dizide 'Türk'olarak yeralan karakter dikkat çekti. Dizideki Türk karakteri uyuşturucu bağımlısı ve müslüman değil

İnsanüstü zekaya sahip Leonardo'nun icatları ve bunları nasıl bulduğunu işleyen dizide meyhanedeki bir kavgada tanıştığı 'Türk' Da Vinci'yi eskiden bir mabet olan terk edilmiş mağaraya davet ediyor.

Türk, mağaraya gelen Da Vinci'ye, içinde icatları ve bir çok önemli bilgiyi barındıran 'Yaprak Kitabı'ndan bahsediyor ve bunu bulmasını istiyor. Öte yandan 'Türk'ün Da Vinci'ye ulaştığını öğrenen Vatikan ise, 'Türk'e karşı olan hoşnutsuzluğunu "Görünüşe göre Türk, kendisine yeni bir şampiyon bulmuş" cümlesiyle dile getiriyor.