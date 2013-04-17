T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Da Vinci' dizisinde Müslüman olmayan, uyuşturucu kullanan bir Türk de var

İlk bölümü yayınlanan Da Vinci's Demons dizisindeki 'Türk' karakteri müslüman değil ve uyuşturucu bağımlısı

17 Nisan 2013 17:40

Leonardo Da Vinci'nin hayatını konu alan başrollerinde Tom Riley ile Laura Haddock'un oynadığı Da Vinci's Demons isimli dizinin ilk bölümü yayınlandı.

Dizide 'Türk'olarak yeralan karakter dikkat çekti. Dizideki Türk karakteri uyuşturucu bağımlısı ve müslüman değil

İnsanüstü zekaya sahip Leonardo'nun icatları ve bunları nasıl bulduğunu işleyen dizide meyhanedeki bir kavgada tanıştığı 'Türk' Da Vinci'yi eskiden bir mabet olan terk edilmiş mağaraya davet ediyor.

Türk, mağaraya gelen Da Vinci'ye, içinde icatları ve bir çok önemli bilgiyi barındıran 'Yaprak Kitabı'ndan bahsediyor ve bunu bulmasını istiyor. Öte yandan 'Türk'ün Da Vinci'ye ulaştığını öğrenen Vatikan ise, 'Türk'e karşı olan hoşnutsuzluğunu "Görünüşe göre Türk, kendisine yeni bir şampiyon bulmuş" cümlesiyle dile getiriyor.

ETİKETLER

leonardo da vincida vincis demonstom rileylaura haddock

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24