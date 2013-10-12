D vitamini takviyesi gerekli mi?

Lancet tıp dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, sağlıklı yetişkinlerin D vitamini takviyesi alması gerekmiyor.

Araştırma, sağlıklı kişilerin takviye D vitamini almalarının kemik erimesine karşı kendilerine herhangi bir fayda sağlamadığını öne sürüyor.

Ancak bazı uzmanlar, kemik erimesinde birçok faktörün etkili olabileceğini ve insanların takviye almayı durdurmaması gerektiğini savunuyorlar.

İngiliz hükümeti de çocukların ve 65 yaş üzerinde olanların günlük D vitamini takviyesi almasını öneriyor.

Son bulgular olumsuz

Lancet'ta yayımlanan makale için Auckland Üniversitesi araştırmacıları 4 binden fazla sağlıklı kişinin katıldığı 23 çalışmayı analiz etti.

Yeni Zelandalı araştırma ekibi, Temmuz 2012'ye kadar sağlıklı erişkinlerde kemik mineral yoğunluğu üzerine D vitamini desteğinin etkilerini inceleyen çalışmaların meta-analizini yaptı.

Araştırma çerçevesinde, katılımcılar, ortalama iki yıl süreyle takviye D vitaminleri aldı.

Kemik mineral yoğunluğu, kemik gücünün bir ölçüsü olarak kabul ediliyor. Bu, vücudun farklı kesimlerindeki kemik mineral miktarının ölçümüne kullanılıyor.

Genellikle, bir kırık riskinin artmasına yol açabilen osteoporoz, yani kemik erimesi riski için de bir gösterge olarak görülüyor.

Deneyler İngiltere, ABD, Avustralya, Hollanda, Finlandiya ve Norveç dahil olmak üzere farklı ülkelerde gerçekleştirildi.

Takviye D vitamini alan sağlıklı kişilerin, bundan herhangi bir fayda sağlamadıkları tespit edildi.

Ancak, kalça eklemi yakınındaki femur boynu kemik yoğunluğunda küçük ama istatistiksel olarak anlamlı bir artış bulundu.

Araştırmacılara göre, bu artışın klinik olarak anlamlı olması pek mümkün değil.

Bakanlık tavsiye ediyor

İngiltere Sağlık Bakanlığı şu anda farklı yaş gruplarına farklı miktarlarda günlük D vitamini takviyesi öneriyor.

İnsanlar D vitaminini en çok güneş ışığından alıyorlar.

Ama D vitamini aynı zamanda yağlı balık, yumurta ve kahvaltılık tahıllar gibi bazı besinlerde de bulunuyor.

Ancak çok fazla D vitamini almanın da zararlı olabileceği, bunun bu kalsiyum birikmesine yol açabileceği ve dolayısıyla böbreklere zarar verebileceği belirtiliyor.

Uzmanlar bir günde en fazla 25 mikrogram yani 0.025mg D vitamini alınmasını tavsiye ediyor.

İngiliz yetkililer araştırmanın ardından ne kadar D vitamini alınması gerektiği yönündeki tavsiyelerini gözden geçiriyorlar.

BBCTürkçe