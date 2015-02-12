D vitamini ilacı bulunamıyor

Yeni doğan bebekler ve kanser hastaları için önemli olan D vitamin ilacı son zamanlarda eczanelerde bulunamıyor. Üretici firma tarafından belirli sayıda üretilen ilaca talep fazla olunca, hastalar ilaç bulmak için eczane eczane dolaşmak zorunda kalıyor. Eczane sahipleri ise ilacın yeteri kadar üretilmemesinden şikâyetçi.

Gelen ilacın aynı gün bittiğini söyleyen Eczacı Mustafa Epe, "D vitamini üreten firma tek kaldı. Daha çok çocuklarda kullanılıyordu. Ama Türkiye'de güneş bol olduğu için fazla kullanılmıyordu. Son yıllarda Türk insanında D vitaminin eksik olduğu bir araştırma mı yayınlandı bilmiyorum. Firmanın planladığı miktardan fazla talep olmaya başladı. O yüzden şuanda D vitamini azar azar geliyor. Ama aynı gün bitiyor." dedi.

Fatih Yağbasan’ın Zaman’da yer alan haberine göre, Eczacı Selman Orhan ise sadece D vitaminin piyasada eksik olmadığını 390 kalem üründe sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Orhan, "Piyasada olmayan ilaçlar var. Bugün gündemde olan devit-3 ampül dediğimiz çocuklarda kemik erimesi ile ilgili kullanılan ilaç maalesef piyasada yok ya da çok az geliyor. İhtiyacımızın 10'da biri kadar bazen de 20'de biri kadar istek şeklinde geliyor. Bunun içinde hastalara yok pozisyonunda satıyoruz." diye konuştu.

Yaşanan sıkıntıların tasarruf tedbir politikalarının sonucu olduğunu belirten Orhan, "Bu ilaçların etiket fiyatı 1.92 kuruştur. Hal böyle olunca da bu fiyatlara bu ürünler satılamıyor. Sadece bu tek ürün değil. Meslek örgütümüzün yayınlamış olduğu deklarasyonda 390 tane bu tür ve benzer kalemlerde sıkıntılar yaşamaktayız." dedi.

Gelen müşterilerin boynu bükük geri gittiklerine vurgu yapan Orhan, "Elinizde olmayınca ne diye bilirsiniz ki. Yok maalesef elimizde kalmadı diyoruz. Tabi hasta boynunu büküp gidiyor. Bulmaları çok zor çünkü ihtiyacı karşılayacak kadar piyasaya verilmiyor. Ecza depolarından ürünü talep ettiğimizde gelmiyor. Firma vermiyor. Firmada üretin yok. Firmada üretim sıkıntısı var." ifadelerini kullandı.

D vitamini almak için gelen hastalara istediği kadar veremediklerini belirten Eczacı Yüksel Kaya da "D vitamini devit-3 olarak piyasa isimi. İki formu var. Bir ampül formu iki damla formu. Damla formu daha çok yeni doğan bebeklerde 15 günlük olduktan sonra 1 yaşına kadar çocuk doktorları tarafından tavsiye diliyor. İğne formu da daha çok yetişkin hastalarda, kemik erimesi tanısı konulan hastalarda koruyucu destekleyici amaçla tavsiye edilen bir ilaç. Ama bu yıl çocuk yaşlı fark etmeksizin doktorlar daha çok yazmaya başladı. Bu kış vakti grip ilaçlarıyla neredeyse devit-3 sattığımı söyleye bilirim. Bütün eczaneler bu sıkıntıyı yaşıyor depolar gönderiyor ama azar azar gönderiyor." şeklinde konuştu.

Hastaların ve eczanelerin sıkıntı yaşadığını aktaran Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Genelde mağdur etmemeye çalışıyoruz. Elimizde varsa vermeye çalışıyoruz. Ya da başka yerde ayarlamaya çalışıyoruz. Ama özellikle damla için hastaların eczane eczanede dolaştıklarına şahit oldum burada. Başak eczanede bulamıyor bize geliyor. Bizde bulamıyor başka yerde aramak zorunda kalıyor. Hastalar için sıkıntılı yani. Her hastaya istediği kadar veremiyoruz. İstediği kadar veremeyeceğimi açık açık söylüyorum." diye konuştu.