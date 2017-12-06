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Kültür-Sanat

D-Smart'tan Film Dizi Paketi

  İSTANBUL,(DHA) D-Smart, 65’i HD 250’den fazla kanalın bulunduğu Film Dizi Paketi’ni kredi kartına özel indirimle, 12 ay taksit imkanı ile sunuyor

06 Aralık 2017 13:44

 

İSTANBUL,(DHA) D-Smart, 65’i HD 250’den fazla kanalın bulunduğu Film Dizi Paketi’ni kredi kartına özel indirimle, 12 ay taksit imkanı ile sunuyor. Bununla birlikte ilk ay tüm D-Smart kanallarıkullanıcılara hediye ediliyor.Türkiye’nin yenilikçi dijital yayın platformu ve internet servis sağlayıcısı D-Smart, dünyaca ünlü yıldızları evlere konuk eden Film Dizi Paketi’ne özel avantajlar sunuyor.  12 ay kullanım sözü veren kullanıcılar, filmden diziye, belgeselden eğlenceye 65’i HD 250’den fazla kanalın bulunduğu paketten,kredi kartına 12 taksit imkanı ile ayda 32 TL’ye faydalanıyor.

Kampanya kapsamında tüm D-Smart kanalları,ilk ay kullanıcılara hediye ediliyor. Ayrıca aktivasyon veiç kurulum gibi ek bedeller de faturaya yansıtılmıyor.

D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni aramak,www.dsmart.com.trüzerinden form doldurmak ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğramak yeterli.

(FOTOĞRAF)

 

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