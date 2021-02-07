ÇYDD'den Teali İslam Cemiyeti’nin yöneticisi İskilipli Atıf'ın anmasına tepki: Devlet erkanı tarafından ziyaret edilmesini asla kabul etmiyoruz

Teali İslam Cemiyeti’nin yöneticisi İskilipli Atıf, ölümünün 95. yılında Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve AKP'lilerin katılımıyla anılmasına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tepki gösterdi. ÇYDD sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşgalcilerle işbirliği yapan ve vatana ihanet suçundan cezalandırılan İskilipli Atıf adlı şahsın mezarının Çorum Valisi başkanlığındaki devlet erkanı tarafından ziyaret edilmesini asla kabul etmiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Çorum Valiliği, anmayı "İskilipli Mehmet Atıf Hoca şehadetinin 95. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı" notuyla paylaştı.

Çorum Valiliği'nin yaptığı paylaşıma çok sayıda tepki mesajı atılırken, ÇYDD de yaptığı paylaşımda, "Ziyareti kabul ermiyoruz" dedi. ÇYDD'nin yaptığı paylaşım şöyle:

"Kuvayi Milliye düşmanı, işgalcilerle işbirliği yapan ve vatana ihanet suçundan cezalandırılan İskilipli Atıf adlı şahsın mezarının Çorum Valisi başkanlığındaki devlet erkanı tarafından ziyaret edilmesini asla kabul etmiyoruz.

Kuvayi Milliyenin canı ve kanıyla kazanılan 20. yüzyılın ilk bağımsızlık savaşının sonunda kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden tüm kamu yöneticileri tarih bilgisi ve ulusal bilinçle hareket etmek durumundadır.

Kamuoyunun bilgisine ve ulusumuzun belleğine saygılarımızla sunarız."

İskilipli Atıf’ın ikinci başkanlığını yaptığı Teali İslam Cemiyeti, 26 Eylül 1919’da yayımladığı Milli Mücadele karşıtı bildiri, Kuvayı Milliyeciler için “adi eşkıya”, “kudurmuş haydutlar”, “aldanmışlar” ifadelerini kullandı. Söz konusu bildiri Yunan uçakları tarafından Anadolu’nun çeşitli yerlerine atılarak Milli Mücadele’nin önünün kesilmesi amaçlanmıştı.

TIKLAYIN | Teali İslam Cemiyeti’nin yöneticisi İskilipli Atıf, AKP’li isimlerin de katıldığı törenle anıldı