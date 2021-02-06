Teali İslam Cemiyeti’nin yöneticisi İskilipli Atıf, AKP’li isimlerin de katıldığı törenle anıldı

Teali İslam Cemiyeti’nin yöneticisi İskilipli Atıf, ölümünün 95. yılında AKP’lilerin de katıldığı törenle anıldı.

Anmaya Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, Atıf Derneği Başkanı Mustafa Lek, Atıf’ın aile yakınları katıldı.

Burada konuşan AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, “İskilipli Atıf Hoca, talimatla kurulan, idam mangaları, sabıkalı İstiklal Mahkemeleri’nin verdiği karar neticesinde haksız ve hukuksuz bir şekilde idam ediliyor. Vatanı, milleti, inancı uğruna canını feda eden Atıf Hoca’yı zulmen idam eden zihniyetin bir özür borcu vardır” dedi.

Çorum Valiliği de sosyal medya hesabından anmaya ait fotoğrafları, “İskilipli Mehmet Atıf Hoca şehadetinin 95. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı” diye paylaştı. Çorum Valiliği’nin paylaşımının altına çok sayıda tepki mesajı geldi.

İskilipli Atıf’ın ikinci başkanlığını yaptığı Teali İslam Cemiyeti, 26 Eylül 1919’da yayımladığı Milli Mücadele karşıtı bildiri, Kuvayı Milliyeciler için “adi eşkıya”, “kudurmuş haydutlar”, “aldanmışlar” ifadelerini kullandı. Söz konusu bildiri Yunan uçakları tarafından Anadolu’nun çeşitli yerlerine atılarak Milli Mücadele’nin önünün kesilmesi amaçlanmıştı.

Alev Coşkun'dan tepki: Cumhuriyete ve Atatürk’e karşı bir gösteri hareketi

Cumhuriyet Vakfı’nın başkanı Alev Coşkun, Cumhuriyet gazetesindeki bugünkü yazısında söz konusu anmanın amacını sorarak, "Bu hareket, Cumhuriyet değerlerine ve Milli Mücadele’ye karşı çıkan bir kişiye yapılan bir ziyarettir. Temelde, Cumhuriyete ve Atatürk’e karşı bir gösteri hareketidir" eleştirisinde bulundu. Coşkun, "İskilipli Atıf, Milli Mücadele’ye Karşıydı" başlıklı yazısında, "Devletin valisi, devletin kaymakamı, seçimle gelmiş belediye başkanı ve AKP milletvekilleri ne yapmak istiyor?" diye sordu.