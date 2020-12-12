Cyberpunk 2077'de Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözü küfürlü biçimde yanlış çevrildi

Bu senenin en çok beklenen oyunlarından Cyberpunk 2077'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözlerinin hatalı çevrilmesi tepki topladı.

Türk Twitch yayıncısı Tuğkan Gönültaş'ın paylaşımına göre oyundaki Elektropunk grubunun ismi 23 Studios tarafından "İstikbal Gö*lerdedir" şeklinde çevrilmiş. Ayrıca bu grubun görselinin de Atatürk'ün bir fotoğrafıyla fazlasıyla benzerlik taşıdığı görülüyor.

WebTekno'nun haberine göre oyunun İngilizcesinde grubun ismi "Perilious Futur", yani hata CD Projekt Red değil, çeviri kaynaklı.

Oyunu Türkçeye çeviren 23 Studios, Instagram hesabından ise şu açıklamaları yaptı:

"Sevgili oyunseverler, Cyberpunk 2077'de yer alan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret olarak algılanan çevirinin düzeltilmesi için diğer çeşitli hata düzeltmelerinin de olduğu bir yama zaten hazırlanmıştı. Bu yama yayına girdiğinde metin oyundan kaldırılacaktır. Gözümüzden kaçan bu hata için herkesten özür diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."