Cyberpunk 2077 çıkmasıyla Steam rekorunu katladı

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Yılın en çok beklenen oyunlarından Cyberpunk 2077, çıkışında yaşanan sorunlara rağmen Steam platformunda en çok oyunucunun aynı anda oynadığı tek kişilik oyun oldu.

Steam'in verilerine göre dün bir noktada 1.05 milyon kişi aynı anda Cyberpunk 2077 oynuyordu. Bu Steam rekoru daha önce 472 bin 962 eş zamanlı oyuncu ile Fallout 4'e aitti.

IGN, oyunun bilgisayar versiyonunun Epic Games Store ve GOG.com'dan da satışa çıkarıldığını, bu sebeple oyunu aynı anda oynayanların sayısının yüksek ihtimalle 1.05 milyondan fazla olduğuna dikkat çekti.

Oyunu geliştiren CD Projekt Red, oyun için yaklaşık 8 milyon kişinin ön sipariş verdiğini ve bunların yüzde 59'unun bilgisayar edisyonu için olduğunu bildirmişti.