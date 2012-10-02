Cüzdanlar cep telefonlarına giriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mevcut ödeme sistemlerini değiştirecek kanun ile ilgili çalışmaları mobil ödeme sistemleri sektörünü heyecanlandırdı. GSM operatörleri ile birlikte sürece hazırlanan mobil ödeme sistemleri sektörü, cep telefonu ve cüzdanı birleştirecek Mobil Cüzdan uygulaması için gün sayıyor.

Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği'nden (MOBİLSİAD) yapılan açıklamaya göre, ödeme sistemleri alternatiflerinin artmasını sağlayacak bir kanun taslağının hazırlığını tamamlamak üzere olan Merkez Bankası üzerinde çalıştığı ''Ödeme Sistemleri ve Hizmetleri ile Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı''nı 5-6 ekim 2012 tarihlerinde Abant'ta yapacağı organizasyonla tanıtacak.

Açıklamada tasarıya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen MOBİLSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Mobil Ödeme Komisyonu Başkanı Yılmaz Kurtay, 200 milyon liralık mobil ödeme sistemleri pazarının kanun ile birlikte 3 yıl içerisinde 1.5 milyar liraya çıkacağını belirtti.

Mobil ödeme sistemleri sektörü ve GSM operatörlerinin bu süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Kurtay, ''Hazırlıklar son aşamasında. Çok yakında cep telefonu ve cüzdanı buluşturacak Mobil Cüzdan uygulamaları hayatımıza girecek. Akıllı telefonlarda bulunan Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisini kullanacak olan uygulamayı cep telefonuna indiren tüketiciler, kredi kartı bilgilerini entegre ederek, Mobil Cüzdan'a sahip olacaklar. Kredi kartı taşımaktan kurtulacak tüketiciler, cep telefonlarını okutarak alışveriş yapabilecekler'' değerlendirmesinde bulundu.

Lisanslar Merkez Bankası'ndan alınacak

Merkez Bankası'nın 2001 yılından bu yana kanun tasarısı ile ilgili çalışma yürüttüğünü hatırlatan Kurtay, mobil ödeme sistemlerinin şu anda bir kanuni karşılığı bulunmadığını, tasarı yasalaştığı andan itibaren bütün pazarın regüle edilmesi söz konusu olduğunu dile getirdi.

Yasa ile birlikte GSM operatörleri için hayatın tamamen değişeceğini bildiren Kurtay, ''Operatörler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) aldıkları mevcut iletişim lisansları ile bu işi yapıyorlar. Ancak kanun çıktıktan sonra operatörler Merkez Bankası'ndan ödeme hizmeti ile ilgili lisans almak durumunda kalacaklar. Lisans ile ilgili detaylar da Abant toplantısında belirlenecek'' diye konuştu.

Yabancı yatırımcılar da kanunu bekliyor

Çalışmaların Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde yürütüldüğünü ve kanunun 2 yıl içerisinde yürürlüğe girmesini beklediklerini ifade eden Kurtay, kanunun ödeme sistemi, ödeme hizmeti ve elektronik para uygulamalarını yakından etkileyeceğine işaret etti.

Mobil ödeme alanındaki yabancı yatırımcıların da bu kanunun çıkmasını beklediklerini ifade eden Kurtay, Türkiye'deki yabancı firmaların da Merkez Bankası'ndan lisans almak durumunda kalacağını ve Türkiye pazarına yeni girecek yabancı firmaların da kanunun bir an önce çıkmasını istediklerini belirtti.

Türkiye'de elektronik ticaretin sadece yüzde 1'lik kısmının mobil ödeme sistemleri ile yapıldığına dikkat çeken Kurtay, kanun ile birlikte bu oranın 2015'te yüzde 10'lar seviyesine çıkacağını vurguladı.

Tüketicilerin mobil ödeme sistemlerinin yaygınlaşması ile birlikte kendilerini çok daha güvende hissedeceklerini belirten Kurtay, ''Kanun ile birlikte mobil hizmeti lisansı alan kuruluşlar kim ise, tüketiciler karşılaştıkları herhangi bir sorunda muhatap bulmuş olacaklar. Bu da tüketicilerin bu sistemi daha güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlayacak'' dedi.

Mobil Cüzdan hayatı kolaylaştıracak

İnsanların evlerinden çıkarken yanlarına 3 şeyi almayı unutmadıklarını söyleyen Kurtay, ''Cep telefonu, cüzdan ve anahtar insanların vazgeçilmezi olmuş durumda. Mobil ödeme hizmetleri ve cep telefonu teknolojisi bir araya geldiğinde ortaya muhteşem bir ödeme sistemi çıkmış olacak'' diye konuştu.

GSM operatörlerinin yıl başına kadar Mobil Cüzdan'ı hayata geçireceklerini açıklayan Kurtay, şunları kaydetti:

''Hazırlıklar son aşamasında. Akıllı telefonlarda bulunan Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisini kullanacak uygulamayı cep telefonuna indiren tüketiciler, kredi kartı bilgilerini entegre ederek, Mobil Cüzdan'a sahip olmuş olacaklar. Kredi kartı taşımaktan kurtulacak olan tüketiciler, cep telefonlarını okutarak alışveriş yapabilecekler. Bu sistem banka sistemleri ile entegre çalışacak.''