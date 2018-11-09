Çürümüş nar bakterisi selüloz üretiminde kullanılabilecek

Sibel Deniz / İstanbul, 9 Kasım (DHA) – Bir grup blim insanının Hindistan\'daki araştırmalarının sonuçlarına göre, \"çürümüş nardan elde edilen bakteri selüloz üretiminde\" kullanılabilecek.

Bitkilerin selüloz ürettiği gibi bazı belirli bakteriler de selüloz üretebilir; dahası, bakteriyel selüloz lignin ve hemiselülozdan yoksun olduğu için kristallilik, küflenebilirlik, gerilme direnci gibi daha iyi fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip ve bu özelliklere sahip olmak bakteriyel selülozu kemik ve doku iskelesi malzemesi, yara sargı malzemesi ve hatta ilaç salım ajanı gibi biyoteknolojik ve biyomedikal uygulamalar için elverişli hale getiriyor.

Dr. Meghana N. Thorat\'ı da içeren, Hindistan-Pune merkezli Ulusal Kimyasal Laboratuvarı (NCL) bilim insanlarının RSC Advances dergisinde yayınlanan araştırmasına göre, çürümüş nardan, bakteriyel selülozu geniş ölçekte üretmeye yardımcı olabilecek bir bakteri varyantı elde edildi.

Geleneksel olarak, Komagataeibacterxylinus adlı bir bakteri, bakteriyel selüloz üretmek için kullanılır; ancak, bu bakteriden üretilen selülozun miktarı düşük ve maliyeti ise yüksek olduğu için, bu aşamada ticari olarak geniş ölçekte selüloz üretimi için elverişsiz.

NCL araştırma ekibi pitaya, mango, portakal, misket limonu, muz ve incir gibi farklı çürümüş meyveleri alternatif selüloz üreten bakteri bulmak için araştırdılar ve bu araştırma sonucunda nardan K.rhaeticusPG2 isimli bir bakteri elde ettti.

Ekip, früktoz, laktoz ve gliserol gibi farklı karbon kaynaklarını kullanarak elde edilen bu bakteriden geniş ölçekli selüloz üretiminin elverişli olup olmadığını değerlendirdi ve en verimli üretimin gliserolun karbon kaynağı olarak kullanılmasıyla gerçekleştiğini bildirdi.

Bu da bakteriyel selülozun geniş ölçekte üretilmesi için umut vaat ediyor. (Fotoğraflı)