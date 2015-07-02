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Yaşam
Deutsche Welle

'Çuri' kuyruklu yıldızında yeni keşif

Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) ait uzay aracı Rosetta'nın kuyruklu yıldız 'Çuri'den yolladığı görüntüler ilginç bir özelliği ortaya çıkardı.

02 Temmuz 2015 12:50


ESA uzay aracı Rosetta, 6 milyar kilometreden fazla yol kat ettikten sonra geçen yıl kısaca "Çuri" olarak anılan Çuryumov-Gerasimenko/67P kuyruklu yıldızının yörüngesine girmişti.

Rosetta, kuyruklu yıldıza zaman zaman 6 kilometreye kadar yaklaşarak ayrıntılı bir şekilde görüntüledi. Görüntüleme çalışmasında kısaca "Osiris" adı verilen özel kamera sistemi kullanıldı.

Osiris kamera sistemiyle geçen yıl temmuz ile aralık ayları arasında yollanan görüntülerin bilimsel incelemesi tamamlandı.

Göttingen'deki Max Planck Enstitüsü Güneş Sistemi Araştırmaları Enstitüsü'nce (MPS) yapılan incelemenin sonuçları "Nature" isimli bilim dergisinde yayınlandı.

Buna göre Çuri kuyruklu yıldızında farklı derinlik ve genişliklere sahip çok sayıda çukur belirlendi. Çukurların genişlikleri 10 ila birkaç yüz metre arasında değişiyor. Bazı çukurların 200 metreye kadar derinliğe ulaştıkları belirlendi.

Çukurlar nasıl oluşuyor?

Jean-Baptiste Vincent yönetimindeki MPS ekibine göre çukurlar, kuyruklu yıldızın yüzeyi altında yer alan boşluklardan kaynaklanıyor. Boşlukların zaman zaman göçmesi yüzeydeki çukurların oluşumuna neden oluyor.

Sonda aracının kuyruklu yıldızda yapacağı incelemelerin güneş sisteminin oluşumu ve hayatın başlangıcına dair bazı sırların aydınlatılmasını sağlaması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Avrupa Uzay AjansıRosettaMax Planck Enstitüsü Güneş Sistemi Araştırmaları EnstitüsüVincentMPSDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/HS

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