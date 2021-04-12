CureVac'ın Tesla'yla geliştirdiği Koronavirüs aşısında gelişme; "Mayıs ayında AB'den kullanım izni alabilir"

Alman biyoteknoloji şirketi CureVac'ın Tesla'yla birlikte üzerinde çalıştığı yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı geliştirilen aşının mayıs ayında Avrupa Birliği'nden acil kullanım onayı alabileceği belirtildi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, CureVac sözcüsü Thorsten Schueller, Alman basınına yaptığı açıklamalarda "Klinik testlerin üçüncü fazında ilerlemiş durumdayız ve son uygulama paketinin verilerini bekliyoruz. Avrupa Birliği'nden acil kullanım onayını mayıs ya da haziranda almayı bekliyoruz" dedi.

Almanya merkezli CureVac, Koronavirüs aşısı geliştirmek için Elon Musk'ın Tesla şirketiyle çalışıyor. Musk, cuma günü Twitter hesabından aşının "birkaç ay içinde onay alacağını" yazmış daha sonra tweetini silmişti.

CureVac'ın aşısı de Pfizer-BioNTech ve Moderna gibi mRNA teknolojisine dayanıyor. Aşının avantajlı yanlarından birinin de buzdolabı sıcaklığında en az üç ay boyunca bekletilmesi oldu. Şirket, aşının Koronavirüs varyantlarına karşı nasıl işlediğini de araştırıyor.