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Bilim / Teknoloji

CÜ'nün elektrikli otomobili 'Kangal S4' halka tanıtıldı

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Teknoloji Fakültesi’nde öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından yapılan 'Kangal S4' adlı elektrikli otomobilin tanıtımı yapıldı

09 Aralık 2017 19:51

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Teknoloji Fakültesi’nde öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından yapılan \'Kangal S4\' adlı elektrikli otomobilin tanıtımı yapıldı. 
TÜBİTAK Alternatif Enerji Araç Yarışları Elektromobil kategorisinde Cumhuriyet Üniversitesi\'ni temsilen Teknoloji Fakültesi tarafından geliştirilen elektrikli otomobil halka tanıtıldı. \'Yerli otomobil üretimine biz hazırız\' sloganıyla Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde düzenlenen tanıtım programında CÜ Rektörü Prof.Dr. Alim Yıldız da katıldı. Aracı kullanan CÜ Rektörü Prof.Dr. Yıldız, şöyle dedi:
\"Türkiye\'de yerli otomobil üretimi konusunda birkaç yıldır konuşuluyor. Cumhurbaşkanımız da bir \'Babayiğit\' aradığını söylemişti. Şu an çalışmalara başlandı. Ama biz üniversite olarak bu işe hazır olduğumuzu söylüyoruz. Gördüğünüz otomobil; elektrikli Kangal S4. Yaz döneminde TÜBİTAK destekli 67 takımın yer aldığı yarışta 16\'ncı olduk. İnşallah bir yıl sonraki hedefimiz birinci olmak. Şu an 70 kilometre hıza çıkıyoruz. 100 kilometrede 1.40 liralık enerji harcıyor yani buradan Ankara\'ya gidişimiz 5 liraya mal oluyor.\"
Kangal S4’ün geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Prof.Dr. Yıldız, üniversite olarak bir projeyle bunu geliştirip 2018 yılında birinci olma hedefleri bulunduğunu anlatırken, \"Elektrikli otomobil üretimine katkı vermek istiyoruz ve Cumhuriyet Üniversitesi olarak hazır olduğumuzu söylüyoruz\" dedi.
Aracın geliştirilmesindeki rol alan CÜ Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Cani, aracın 13 kişilik ekibinin çalışmaları sonucu Otomotiv ve İmalat Mühendisliği laboratuvarında 4 ayda üretildiğini söyledi. Doç. Dr. Can, aracın prototip aşamasında olduğunu belirterek, \"Bundan önce \'V1\' modelimiz vardı. Bu aracımızı da onun üzerine geliştirdik. Aracımızın şasisi diğerlerinden farklı olarak alüminyum kompozit malzemelerden yapıldı, hidrolik fren sistemine sahip. Trafiğe çıkabilmesi için geliştirilmesi gerekiyor. Trafiğe çıkabilecek ölçütlere de ulaşabileceğine inanıyoruz.\" diye konuştu.

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