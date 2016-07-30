Cuntacı askerler, Tijen Karaş'a darbe bildirisini 20 kere okutmuşlar

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında TRT binasına giren cuntacı askerlerin, TRT spikeri Tijen Karaş'a hata yapmaması için bildiriyi 20 kere tekrar ettirdikleri öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; cunta bildirisini okumakla görevlendirilen ancak son anda gelen emir üzerine bildiriyi spiker Tijen Karaş'a okutturan Yarbay Ümit Gençer'in hata yapılmaması için bildiriyi 20 kez tekrar ettirdiği öğrenildi.

Tijen Karaş ise ifadesinde, “Bizi tek sıra halinde rejiye indirdiler ve yere yatırdılar. 'Türkiye ve sizi IŞİD terör örgütünden korumak için buradayız' dediler. Gençer, 'Buradaki hiç kimseye güvenmiyorum. Aranızda işbirlikçiler olabilir' dedikten sonra askere dönerek, 'Kıpırdayan olursa vur' emrini verdi” dedi.

Öte yandan, Cuntacı Gençer'in üzerinden de diğer darbecilerde olduğu 1 dolar çıktığı, doların “J” serisi olduğu öğrenildi.