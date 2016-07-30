T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Cuntacı askerler, Tijen Karaş'a darbe bildirisini 20 kere okutmuşlar

Darbe bildirisini okutan askerin de üzerinden 1 dolar çıktığı öğrenildi

30 Temmuz 2016 20:58

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında TRT binasına giren cuntacı askerlerin, TRT spikeri Tijen Karaş'a hata yapmaması için bildiriyi 20 kere tekrar ettirdikleri öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; cunta bildirisini okumakla görevlendirilen ancak son anda gelen emir üzerine bildiriyi spiker Tijen Karaş'a okutturan Yarbay Ümit Gençer'in hata yapılmaması için bildiriyi 20 kez tekrar ettirdiği öğrenildi.

Tijen Karaş ise ifadesinde, “Bizi tek sıra halinde rejiye indirdiler ve yere yatırdılar. 'Türkiye ve sizi IŞİD terör örgütünden korumak için buradayız' dediler. Gençer, 'Buradaki hiç kimseye güvenmiyorum. Aranızda işbirlikçiler olabilir' dedikten sonra askere dönerek, 'Kıpırdayan olursa vur' emrini verdi” dedi.

Öte yandan, Cuntacı Gençer'in üzerinden de diğer darbecilerde olduğu 1 dolar çıktığı, doların “J” serisi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

Tijen Karaşdarbe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24