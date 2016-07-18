Orgeneral Öztürk ve 2. Ordu Komutanı Huduti adliyeye sevk edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içindeki bir grup cuntanın darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk ve 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de aralarında bulunduğu bazı general ve amiraller adliyeye sevk edildi.​



Darbe girişimiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen askerlerden Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural, Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka ve Amfibi Okullar Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün tutuklandı.



Tutuklu sayısı 10'a yükselirken, gözaltındaki işlemleri tamamlanan Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Eser, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ve Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez de adliyeye sevk edildi.