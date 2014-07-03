Cüneyt Özdemir’in ‘uygulama kitabı’ okuyucuyla buluşuyor

Özdemir’in seyahat kitabı okuyucularına yeni bir deneyim vaat ediyor. Türkiye’nin ilk uygulama kitabı, bildiğiniz kitaplardan çok farklı.

Videoların, müziklerin, fotoğrafların, sosyal medyanın da yer aldığı interaktif seyahat kitabını hem okuyor, hem izliyor, hem dinliyor, hem de sosyal medya sayesinde fikrinizi yazıp arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasına yaptığı seyahatlerden en ilginç notları bu uygulama için derledi.

Bu uygulamada okuyucular, 36 şehrin sokaklarında şölen havasında gezeme, o şehre ait müzikleri dinleme ve şehirler ile ilgili en detaylı bilgileri edinme imkânı bulacak.

Dipnot Digital Yayınların kitabını iPad’lerinize ve tablet bilgisayarlarınıza indirdiğinizde Google Map uygulaması ile anlatılan mekânlara ulaşacak, Youtube kanalıyla kendi deneyimlerinizi ekleyecek ve Facebook üzerinden yorumlarınızı arkadaşlarınızla paylaşabileceksiniz.

Uygulamayı indirmek için tıklayınız.