Cüneyt Özdemir: Radyocu Cem'i bıçaklayan kadın yıllarca gazetecileri bıçaklayıp serbest kalan bir 'deli'!

CNN Türk'te 5N1K programını sunan Cüney Özdemir, Best FM'de Gazor adlı radyo programını sunan ünlü radyocu Cem Arslan'ı bıçaklayan kadını önceden tanıdıklarını belirtti. Özdemir, "Yıllarca gazetecilere ekmek bıçağıyla saldırıp bıçaklıyor ve her seferinde serbest kalıyor. Düşünün karşınızda çantasında devasa bir ekmek bıçağı taşıyan ve sizi bıçaklasa bile serbest kalacağını bilen bir 'deli' var" diye konuştu.

Best FM'de Gazor adlı radyo programını sunan ünlü radyocu Arslan dün akşamki yayının ardından bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Arslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Best FM'nin olayın hemen ardından konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Programcımız Cem Arslan akşam programı sonrası bıçaklı saldırıya uğramıştır. Kendisi şu anda hastanede tedavi altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Cüneyt Özdemir ise Twitter hesabından konuyla ilginç tweet'ler attı. Özdemir'in attığı tweet'ler şöyle:

"Best FM'deki bıçaklanma olayı, yıllar önce ekipten bir arkadaşımızın Best FM'e yakın bir yerde oturduğu için bıçaklandığı olayı anımsattı.

"Bir kadın arkadaşımızı Best FM'de bir dj sandığı için bıçaklamış, yakalanmış ve yargılanmıştı. Kadın akıl hastasıydı ve serbest bırakıldı.

"Yıllar boyu aynı kadının sık sık Best FM'in oralarda dolandığı ihbarını aldık. Bir şey yapamadık, çaresizce ve korkuyla izledik.

"Bu akıl hastası kadının durumundan Best FM'in DJ'lerinin de haberi vardı. Eğer aynı kadınsa filmlerde göremeyeceğiniz bir vak'a demektir!

"Best FM'deki saldırıyı aynı kadın yaptıysa vahim. İlk saldırdığında bile 'Benim deli raporum var serbest kalacağım' diyecek kadar akıllıydı!

"Best FM saldırısını yapan 6 yıl önce saldırıyı yapan kadın çıktı. O zaman da 'serbest bırakmayın yine saldırır' demiştik, dinletememiştik!

"Best FM'de meslektaşımızı bıçaklayan kadının geçmişte yaptıklarını okuyunca nasıl 'delirmiş' bir ülkede yaşadığımızı daha iyi anlıyorsunuz.

"Kadın yıllarca (biri bizim ekip arkadaşımız olmak üzere) gazetecilere ekmek bıçağıyla saldırıp bıçaklıyor ve her seferinde serbest kalıyor.

"Bunu sıradan bir üçüncü sayfa haberi olarak görmeyin. Sistemde çok ciddi bir sorun veya delik var. Yarın hangimize denk geleceği belli olmaz

"Düşünün karşınızda çantasında devasa bir ekmek bıçağı taşıyan ve sizi bıçaklasa bile serbest kalacağını bilen bir 'deli' var."

Cem Arslan kimdir?

25 Mayıs 1970 İstanbul doğumlu radyocu ilk ve orta öğrenimini Küçükyalı'da tamamladı. Arslan liseyi Kadir Has Lisesi'nde tamamladıktan sonra Kadıköy'de bulunan Radyo Fener'de çalışmıştır. Bir süre sonra bu radyo satılınca işsiz kalan radyocu o dönem Kadir Çöpdemir'in başında bulunduğu Klas Radyo'da çalışmıştır. Daha sonra Best FM'e transfer olan Arslan halen bu radyoda hafta içi her sabah, 06:45-09:00 arası Gazoz Ağacı, ve 18:00-20:00 saatleri arasında Gazor adlı radyo programını sunmaktadır.