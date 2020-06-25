Cüneyt Özdemir, gazeteci Bestoon Khalid ile yaptığı söyleşiyi YouTube kanalından kaldırdı

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Gazeteci Cüneyt Özdemir, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde gazetecilik yapan Bestoon Khalid ile yaptığı söyleşiyi YouTube kanalından kaldırdı. Özdemir, söz konusu olayı "Türkiye'nin sınırötesi operasyonu ile ilgili sonradan 'teyit edemediğimiz' ve 'doğrulatamadığımız' bilgiler verdi. Avukatlarımızın uyarısı ile bu bölümü yayından kaldırmak zorunda kaldık" şeklinde duyurdu.

Cüneyt Özdemir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Khalid ile yapılan yayını YouTube kanalından kaldırdıklarını doğrularken, gerekçesini "Türkiye'nin operasyonuyla ilgili 'teyit edemediğimiz' bilgiler verdi, o bölümü kaldırmak zorunda kaldık" sözleriyle açıkladı. Özdemir, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaş gazeteciliğine örnek olarak yaptığımız dünyadan bağlantıların olduğu bir yayında Türkiye'nin sınırötesi operasyonu ile ilgili sonradan 'teyit edemediğimiz' ve 'doğrulatamadığımız' bilgiler verdi. Avukatlarımızın uyarısı ile bu bölümü yayından kaldırmak zorunda kaldık."

Yayının kaldırılmasına tepki gösteren Bestoon Khalid, "Mesele, benim söylediklerimin kesilmesi değil, mesele topyekûn bir milletin susturulmaya çalışılması ve Türkiye’de medyanın bu hale gelmiş olmasıdır" diyerek sansür uygulandığını iddia etti.