Cüneyt Özdemir'den 'sağlıkçılar bize yük oldular' diyen Vali Erdoğan Bektaş'a sert eleştiri

Gazeteci Cüneyt Özdemir, "Kendilerini Koronavirüs'ten koruyamadılar ve bize yük oldular" sözleriyle sağlıkçıları suçlayan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'a çok sert tepki gösterdi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele eden sağlık emekçilerini, "Sağlıkçıları ücretsiz misafir ettik, yemeklerinden ücret de almadık ama kendilerine virüs bulaştırdılar ve bize büyük yük oldular" diye suçlaması, kamuoyundan tepkilere neden olmuştu.

Bektaş'a en sert tepkilerden biri gazeteci Cüneyt Özdemir'den geldi.

"Çanakkale Savaşı'nda askerlerini suçlayan komutan gibi"

Cüneyt Özdemir, şu ifadeleri kullandı: "Şimdi şöyle düşünün; Çanakkale Savaşı'ndasınız. Gelmiş düşman, gemilerle dayanmış. Sizin de orada askerler var. 'Sana ölmeyi emrediyorum, vatan savunması için ne gerekiyorsa yapacaksın' diyorsunuz. Onlar da 'Tamam ben öleceğim gerekirse' diye cevap veriyor.

Sonra savaş devam ediyor. İngiliz topçuları gemilerden bombaları atıyorlar Çanakkale'ye. Bizimkiler piyade tüfekleriyle savunmaya çalışıyor.

Sonra bir tane komutan geliyor, 'Bunlar ne biçim asker ya, bunlar kendi aralarında organize olamıyor daha, bunlardan ne olacak' diyor. İşte Zonguldak valisinin dediği bu."

"Ne kadar ayıp ya!"

"Şimdi böyle laf etti. İnsan içinden geçirir ya 'Böyle bir şey demeyelim, adamlar kendi hayatlarından vazgeçmiş' der. Ne kadar ayıp ya!"