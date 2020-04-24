Cüneyt Özdemir'den Canan Kaftancıoğlu'na: Bir de benim yüzüme söyleyin bu zırvalarınızı

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Gazeteci Cüneyt Özdemir, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun konuk olduğu kanallarda kendisi hakkında 'atıp tuttuğunu' belirterek, "Buyrun bu akşam 20.00'de canlı yayına beklerim. Bir de benim yüzüme karşı söyleyin bu zırvalarınızı..." diye yazdı.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden aylık 258 liraya kiraladığı Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde yer aldığı evinin fotoğrafını çektiği iddiasıyla polisler tarafından gözaltına alınmıştı.



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da konuya ilişkin yaptığı açıklamada "CHP ilçe başkanına kamunun malını koruduğu, halkın hakkını hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz. Devletin nüfuzu halkın hakkını korumak için var ve bunu isteseniz de istemeseniz de öğreneceksiniz! Şehir eşkiyası hukuk tanımayıp kaçak iş yapanlara denir bunu da öğreneceksiniz!" dedi ve bu sözleri ile büyük tepki çekti. Kaftancıoğlu'na tepki gösteren isimlerden biri de Cüneyt Özdemir oldu.

Canan Kaftancıoğlu ne demişti?

Canan Kaftancıoğlu, Tele1'de yayınlanan Zeynel Lüle'nin programında, Cüneyt Özdemir için, "İktidarın bir paralı trolleri var, bir de kendilerine gazeteci diyen yüksek ücretli trolleri var. Şu anda paralı troll olmayan ama yurtdışına kaçmak zorunda kaldığı için şimdilik bedava trollük yapıp, gelip paralı trollük yapmak isteyenler var" ifadelerini kullanmıştı.



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Özdemir bunun ardından Kaftancıoğlu'nun adını vermeden bazı kanallarda kendisi hakkında çeşitli ithamlarda bulunduğunu belirterek, kişisel Twitter hesabından şunları paylaştı:

"Korona günlerinde işi gücü bırakıp kafayı @fahrettinaltun 'a takan İstanbul il Başkanı Sayın @Canan_Kaftanci 'yı eleştirmiştim. Anlaşılan çok ağırına gitmiş. Kendisine yandaş kanallara çıkıp (adımı vermeye cesaret edemese de) hakkımda atıp tutuyor. Bir sürü zırva, iftira...

"Sayın @Canan_Kaftanci buyrun bu akşam 20.00'de canlı yayına beklerim. Bir de benim yüzüme karşı söyleyin bu zırvalarınızı... Bakın sizin arkanızda bir dediğinizi iki etmeyen CHP il örgütü var. Bir dediğinizi iki etmiyorlar. Ben Tek! 30 yıllık gazeteci geçmişimleyim, o kadar.."