Cüneyt Arkın'dan hükümete çağrı: Emeğimizin hakkını istiyoruz

Yeşilçam’ın usta ismi Cüneyt Arkın, ekranda filmlerinin sık sık gösterilmesine rağmen telif alamadığını söylerken Hükümetten artık bunu bekliyoruz. Biz kimseden borç istemiyoruz. Emeğimizin karşılığını, hakkımızı istiyoruz” dedi.

Milliyet’ten Özlem Ülkü’ye konuşan Cüneyt Arkın’ın açıklamaları özetle şöyle:

Geçmişe baktığınızda hiç pişman olduğunuz bir şey var mı?

Çok çalışmış olmaktan dolayı pişmanım. O kadar film, mesai… Bir keresinde o kadar yoğun çalıştığım bir sette, hava almak için dışarı çıktığımda baharın geldiğini görüp şaşırmıştım. Mevsimlerin değişmesini bile fark edemiyordum. Öte yandan beni de ben yapan bu olmuştu. Çok çalışmasam belki olmazdı. Karatede siyah kuşağa kadar geldim. Medrano sirkinde ne varsa getirdim. Kazak sirkinde at üzerinde akrobasiyi öğrendim. Uzak Doğu’da, İtalya’da da tanındım. James Bond nedir mesala. Amerika’nın kibrini, bencilliğini, zenginliğini gösteriyor. Sevmedim o filmleri. Ama benim Malkoçoğlum, Battal Gazim halk kahramanı. Halkın güzellikleri, vefası, iyilikleri var onlarda...

Eşiniz Betül hanımın hayatınızda yeri büyük… Bu kadar uzun süre hayatı paylaşmak nasıl?

Betül olmasa ben olmazdım. Bana katkısı o kadar büyüktür. Mübarek bir kadındır. 2.5 yıl hastanelerde yattım. Yerde uyuduğu günler oldu. Eliyle yemeğimi yedirdi. Kimbilir neler çekmiştir, çünkü huysuz bir adamım. Evlilikte hem vücut hem yürek anlaşmalı. İnsan olmak, insan özelliklerini taşımak önemli.

"Adını Unutan Adam” ve “Fakir Gencin Hikayesi”nin ardından yeni bir kitap gelir mi?

O kitaplarımda benimle ilgili her şey vardı. Ben öldükten sonra yeni bir kitap çıkacak. Sonuçta 82 yaşındayım ve her canlı ölümü tadacaktır, bunu biliyorum. Ölümden korkmuyorum, benim korkum çok yatmak. İnsanlara yük olmak, aman dedirtmek istemiyorum.

Filmlerinizi ekranda sık sık görüyoruz. Telif hakkı alıyor musunuz?

Maalesef hayır. Hükümetten artık bunu bekliyoruz. Filmlerden dolayı birçok sakatlık ve sıkıntı yaşadım. Biz kimseden borç istemiyoruz. Emeğimizin karşılığını, hakkımızı istiyoruz. Yıllar önce Fransa’da film çekmeyi beklerken bir Fransız filminde oynamıştım ve oradan uzunca bir süre para yollamışlardı.

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