Doktorlardan Candan Erçetin'e tepki; salonu terk ettiler

Ünlü sanatçı Candan Erçetin, sahneye çıktığı tıp kongresinde, doktorların cep telefonuyla görüntü almasını "Telif hakkı var, çekemezsiniz. Güvenlik iş başına" diyerek engelletti. Birçok doktor, Erçetin’e tepki göstererek salonu terk etti.

Posta gazetesinin aktardığına göre olay, 13 Ekim Cumartesi gecesi Antalya'da yaşandı. Türkiye'nin 81 ilinden gelen doktorlar, 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi'nde buluştu.

Gün boyu süren toplantıların ardından akşam 3 bin katılımcı, Candan Erçetin konserine gitti. Candan Erçetin, saat 23.00 civarı cep telefonuyla fotoğrafını ve videosunu çeken doktorları "Bu telif haklarına tabi, çekmeyin" diye uyardı.

Candan Erçetin ardından sert bir ikazda bulunup "Hepiniz medeni insanlarsınız, görüntü çekmeyin. Güvenlik devreye girsin" dedi.

Bu sözün ardından salonda sesler yükseldi, yüzlerce doktor salonu terk etti.