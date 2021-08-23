Cüneyt Arkın: Tarih bilinci olan genç Amerikan tıraşı olmaz, küpe takmaz

Sinema oyuncusu Cüneyt Arkın, gençlerin tarih bilincinden uzak olduğunu belirterek, "Tarih bilinci olan insan Amerikan tıraşı yaptırmaz, küpe takmaz. Müziğini dinlese bile, o kültüre hayranlık duymaz" dedi.

Cüneyt Arkın, Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda, tarihi dizilerin önemli olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Benim dönemimde çektiğim filmler de çok popülerdi. Malkoçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi… Kara Murat'ı seyirciye yetiştiremezdik. Tarihi dizilerin çekilmesi her anlamda olumludur. Çünkü bizim tarih bilincimize dokunuyor. Biz gençlerimize tarih bilincini aşılayamadık, veremedik. Tarih bilinci olan bir genç kendini bilir. Amerikan tıraşı olmaz, Amerikan küpeleri takmaz. Müziğini dinlersin ama onun hayranı olmazsın. Tarih bilinci olan genç, Türk Müslüman bilincini değiştirdiği için öyle yaşar. Çok olumlu bakıyorum."

Arkın, estetik konusunda da, "Şimdi erkekler kaşlarıyla bile oynuyor. Hayret ediyorum. Bu bir ambalaj, kutunun içinde bir şey yok, değer yok. Giderek insanlar android oldu. Yarı insan, yarı robot oldu. Teknoloji insanları o hâle getirdi. Hiçbir şey özde değerli değilse, bir anlam taşımıyorsa, yüreklere dokunmuyorsa var olamaz." ifadelerini kullandı.