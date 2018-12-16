Cüneyt Arkın: Azrail beni unuttu

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, bir törende gösterilen videodan sonra "Ne çok insan kaybetmişiz üzülerek izledim az önce, Azrail beni unuttu…” dedi.

Sözcü'nün aktardığına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü himayelerinde SE-SAM'ın 32. yılı ve Türk sinemasının 104. yılı olması sebebiyle ‘Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar' ödül töreni önceki akşam Taksim'de bir mekânda gerçekleştirildi.

Burada ödül almak için sahneye çıkan Cüneyt Arkın, “Son yılların en mutlu gününü yaşıyorum” dedi ve ekledi:

“Tüm eski dostlarımı görmek o kadar mutlu etti ki beni, bilemezseniz. Her filmde dövdüğüm kişiler var ya, bensiz film çekilirdi ama onlarsız film çekilmezdi. Onlar sinemanın kahramanlarıydı. Onları gördüm, hayatım boyunca bu geceyi unutmayacağım, Zaten bir şey kalmadı da… Ne çok insan kaybetmişiz üzülerek izledim az önce, Azrail beni unuttu…”