Cumhuriyet'in başına Can Dündar getirildi, Nuray Mert ve Ahmet İnsel'in transferi gündemde

Utku Çakırözer'in göreve getirildikten yaklaşık beş ay sonra alındığı Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmenliği'ne gazetenin yazarlarından Can Dündar getirildi.

Dündar, Milliyet'te aynı yıllarda bulunduğu ve Artı1 TV'de birlikte çalıştığı Tahir Özyurtseven'i yardımcısı olarak belirledi. Cumhuriyet'te yazı işlerinin başına, Hürriyet Yazı İşleri Müdürlüğü ve Okur Temsilciliği yaptığı yıllardan sonra Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı olarak kurucu kadrosunda yer aldığı Habertürk gazetesindeki işine geçen ay son verilen Doğan Satmış'ın getirilmesinin planlandığı öğrenildi.

Çakırözer'in görevden alındığı süreçte Genel Yayın Koordinatörlüğü'nden istifa ettrilen Murat Sabuncu ile Yazı İşleri Müdürlüğü'nden istifa ettirilen Ayşe Yıldırım Başlangıç'a hangi görevlerin teklif edileceği henüz netleşmedi. Sabuncu'ya Haber Koordinatörlüğü görevinin, Yıldırım Başlangıç'a da yazı işleri editörlüğünün teklif edilmesinin planlandığı kaydedildi.

Cumhuriyet'in açıklaması

Yeni görevlendirmelere ilişkin olarak Cumhuriyet'ten yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi:

"Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulunun oybirliğiyle aldığı karar uyarınca Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevine gazetemiz yazarı Can Dündar atanmıştır. Vakıf yönetim kurulu önerisi doğrultusunda Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulunca alınan karar uyarınca da Genel Yayın Yönetmeninin yardımcılığına Tahir Özyurtseven atanmıştır. Arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz."

Nuray Mert ve Ahmet İnsel'e yazarlık

Cumhuriyet'in yeni dönemde gazetede yazmasını istediği ilk isimler halen Birikim'de ve radikal.com.tr'de yazan Prof. Ahmet İnsel ile halen diken.com.tr'de yazan Nuray Mert oldu. Mert ve İnsel'in yakında Cumhuriyet yazarları arasına katılabileceği bildirildi.

Anlaşmazlık Charlie Hebdo'yla krize döndü

Charlie Hebdo dergisinin katliamdan sonraki ilk sayısından 4 sayfalık seçkinin yayınlanması sonrası gazetede daha da göz önüne çıkan görüş ayrılıkları sonrası Utku Çakırözer'le yollar ayrılmıştı. İstifa etmesi talebini "başarısız olduğuna inanmadığı" gerekçesiyle reddeden Çakırözer'in, genel yayın yönetmenliğine getirildikten sonra görüş ayrılığı yaşadığı Murat Sabuncu ve Ayşe Yıldırım Başlangıç'ın yerine uyumlu çalışabileceği bir yazı işleri yöneticisi görevlendirmesine imkân tanınmamasından yakındığı gazete koridorlarında konuşulmuştu.

Gazetenin yazarlarından Ataol Behramoğlu, Çakırözer'in görevden alınmasını köşesinde eleştiriken, "gazete zarar görmesin diye istifa etmediğini" yazdı.

Bu arada gazetenin en kıdemli yazarlarından Işık Kansu'nun yazılarına da, Charlie Hebdo seçkisinin yayımlanmasına karşı çıkarak okurlardan istediği izin süresinin dönüşünde son verildi.

Portre: Can Dündar

Can Dündar, kendi internet sitesinde (candundar.com.tr) biyografisini şöyle veriyor:

16 Haziran 1961'de Ankara'da doğdu.

Mimar Kemal İlk ve ortaokulunda ve Atatürk Lisesi'nde okudu.

1982'de A.Ü.S.B.F. Basın-Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.

1979'den itibaren sırasıyla Yankı (1979-1983), Hürriyet (1983-1985), Nokta (1985), Haftaya Bakış (1987), Söz (1987-1988) ve Tempo'da (1988) çalıştı.

1986'da İngiltere'de 'London School of Journalism'i bitirdi.

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde Siyaset Bilimi dalında yüksek lisansını 1988'de tamamladı.

1996'da aynı bölümde doktora derecesi aldı.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde ve ODTÜ Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi bölümü Kültürel Çalışmalar lisansüstü programında ders verdi.

1988'de TRT Haber Dairesinde başlayan televizyonculuğunu, '32.Gün' bünyesinde (1989-1995) yaptığı program ve belgesellerle sürdürdü.

1993-1994 yıllarında Show TV'de Mehmet Ali Birand'la birlikte 'Çapraz Ateşi' hazırladı.

1996-1998 yıllarında Show TV'de '40 Dakika' adlı haber programını hazırlayıp sundu.

2003-2004 yıllarında Milliyet gazetesi için Popüler Kültür ekini çıkardı.

1995'ten beri bağımsız olarak yürüttüğü belgesel çalışmalarının yanısıra Cumhuriyet gazetesinde köşe yazıları yazıyor.

NTV'de 19 Eylül 2006'da başladığı 'Neden' isimli tartışma programını 9 Haziran 2009 tarihine kadar hazırlayıp sundu.

16 Şubat 2009'dan Haziran 2010'a kadar NTV'de "Canlı Gaste" programını hazırlayıp sundu.

Eylül 2010'dan Haziran 2011'e kadar NTV'de "Canlı Ana Haber" programını yaptı.

2013 Aralık'ta başladığı Artı bir kanalındaki Canlı Gaste haber orogramını 6 ay boyunca hazırlayıp sundu.

Evli ve bir çocuk babası.

KÖŞE YAZARLIĞI

22 Eylül 1994-31 Mart 2004 tarihleri arasında Aktüel dergisi...

17 Aralık 1994-11 Ekim 1998 tarihleri arasında Yeni Yüzyıl gazetesi...

9 Ocak 1999-20 Ocak 2001 tarihleri arasında Sabah gazetesi...

17 Mart 2001-1 Ağustos 2013 tarihleri arasında Milliyet gazetesinde...

25 Ekim 2013 - Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başladı...

