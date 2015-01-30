Utku Çakırözer, Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmenliği’nden alındı!

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu, Utku Çakırözer’i Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden aldı. 5 aylık yönetmenliği süresince yazı işlerinde yaşanan görüş ayrlıklarının ardından son olarak Charlie Hebdo'nun katliam sonrasındaki sayısından yapılan yayın üzerine gazete içinde ve dışında çıkan tartışmalara muhatap olan Çakırözer, istifa teklifini reddetti. Çakırözer, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç'in gündeme getirdiği "görevden alma yerine istifa etmesi" önerisine, "Ben başarısız olduğumu düşünmüyorum, istifa etmeyeceğim. Alınacak karara saygılıyım" cevabını verdi. Çakırözer’in ardından, genel yayın yönetmenliği için teklif götürülmesi planlanan isimlerin halen HaberTürk'te yazan, eski Milliyet Genel Yayın Yönetmeni ve eski Cumhuriyet çalışanı Umur Talu ile gazetenin yazarlarından Can Dündar olduğu öğrenildi.

Yeni yayın yönetmeni belirlenene kadar yazı işlerini, Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi ve gazetenin okur temsilcisi Güray Öz'ün yöneteceği öğrenildi.

Çakırözer, eylül ayında atandığı Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmenliği görevi sırasında yazı işleri yöneticileriye yayın politikası konusunda görüş ayrılıkları yaşadı. Gazete koridorlarında konuşulan bilgilere göre, İbrahim Yıldız'ın Genel Yayın Yönetmenliği'ni bıraktığı süreçte yazı işlerini yöneten Genel Yayın Koordinatörü Murat Sabuncu ve Yazı İşleri Müdürü Ayşe Yıldırım Başlangıç ile anlaşamayan Çakırözer, yazı işlerinde daha rahat çalışabileceği isimler görevlendirememekten yakındı. Tartışmalı süreçte zaman zaman istifa kararı alan Sabuncu ve Yıldırım, Yayın Kurulu üyesi ve gazetenin kıdemli yazarı Hikmet Çetinkaya ile İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay tarafından geri döndürüldüler. Ancak hafta içinde, Sabuncu ve Yıldırım, yeni yönetimin belirlenmesi için, İcra Kurulu'nun bilgisi dahilinde idari görevlerinden istifa ettiler.

Cumhuriyet'te habercilik perspektifini genişleterek yenileşme arayışlarının gündeme getirildiği süreçte yayın yönetmenliğine atanan Çakırözer, gazetede açılıma karşı çıkan geleneksel kanatla denge oluşturmaya yöneldiği eleştirilerine de muhatap oldu.

Çakırözer'in ismi, son olarak Paris’te Charlie Hebdo dergisine yapılan ve 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından çıkan derginin ilk sayısının Cumhuriyet’te yayımlanması sürecinde tartışmalara konu olmuştu. Çakırözer’in kararıyla, 16 sayfalık baskının tamamı değil, özel sayıdan, peygamberin tasvirinin yer aldığı kapağın da dahil edilmediği 4 sayfalık bir seçki yayımlandı.

14 Ocak 2015 tarihli sayının dağıtılacağı gece, polisler, gazetenin dağıtımcısı olan Yay-Sat'a ait kamyonları matbaadan çıkarken durdurdu. Yaklaşık bir saat süren kontrol savcılıktan gelen “Charlie Hebdo kapak karikatürünün seçkide yer almadığı” bilgisi üzerine sonlandırıldı ve kamyonların dağıtıma çıkmasına izin verildi.

İlgili yayın, devam eden günlerde başta hükümet ve hükümete yakın yayın organları tarafından “dine hakret etmek”le itham edilirken, Cumhuriyet gazetesi içinde de tartışmalara neden oldu. Gazete yazarlarından Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan, ek yayının yapıldığı gün seçkide yer almayan Charli Hebdo kapağını köşelerine taşırken Çakırözer, kararını şöyle açıkladı:

"Yazarlarını terör saldırılarında yitiren Cumhuriyet, Charlie Hebdo katliamının acısını çok iyi anlamaktadır. İfade özgürlüğüne yönelik bu saldırıyı en şiddetli biçimde kınadık. Dayanışmamızı haber ve yorumlarımızla gösterdik. Bu dayanışmanın parçası olarak Charlie Hebdo'nun özel sayısından dört sayfalık bir seçkiye bugün gazetemizde yer veriyoruz. Bu seçkiyi hazırlarken yayın ilkelerimiz ışığında toplumların inanç özgürlükleri ve dini hassasiyetlerine de özen gösterdik. Cumhuriyet, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ifade özgürlüğünü savunmaya var gücüyle devam edecektir. Yayınladığımız seçkide çok sayıda istişare sonrasında derginin kapak sayfasına yer vermedik.”

‘İstifa et’ önerisine ‘Başarısız olmadım’ yanıtı

Gazetenin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu, bugün (30 Ocak 2015) yaptığı toplantıda Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’ın gündeme getirdiği “genel yayın yönetmeni” tartışmasını ele aldı. Yönetim Kurulu, Utku Çakırözer’in yayın yönetmenliği görevinden alınmasını kararlaştırdı. Cumhuriyet Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç'in "görevden alma yerine istifa etmesi" önerisine, Çakırözer "Ben başarısız olduğumu düşünmüyorum, istifa etmeyeceğim. Alınacak karara saygılıyım" cevabını verdi.

İcra Kurulu Başkanı'ndan açıklama

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu'nun saat 17.00 sıralarında toplantısında alınan kararı açıklayan İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Utku Çakırözer’in görevden alınmasına gerekçe olarak, Cumhuriyet gazetesi yayın yönetiminde uyumsuzluk ve anlaşmazlıkların sürdürülemez iş ilişkisi noktasına geldiğini belirtti.

Akın Atalay'ın açıklaması şöyle:

"Öncelikle belirtmek isteriz ki, Mustafa Kemal Atatürk'ün adını koyduğu Cumhuriyet gazetesinin temel yayın ilkeleri ve politikaları doğrultusunda yayınının daha etkili şekilde ve gelişerek devam edeceğinden, demokrasi, insan hakları, eşitlik, sosyal adalet, laik ve demokratik cumhuriyet, özgürlükler ekseninde yerleşmiş ve kökleşmiş olan yayıncılık anlayışının sürdürülmesi için çaba gösterileceğinden kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu’nun bugün yapmış olduğu toplantıda, Cumhuriyet gazetesi yayın yönetiminde yaşanan uyumsuzluk ve anlaşmazlıkların sürdürülemez bir iş ilişkisi noktasına geldiği, bunun yarattığı olumsuzlukların kurumsal yapıda da aksamalara neden olduğu değerlendirilmiştir.

Öte yandan gazete satışlarının daha üst seviyelere çıkarılması, gazetemizin daha geniş okur kitlelerine ulaştırılabilmesi bakımından yayın yönetiminde bir değişimin uygun ve gerekli olacağı kanaati oluşmuştur.

Bu durumda yayın yönetiminin tümüyle yeniden yapılandırılmasının, bu nedenle de Genel Yayın Yönetmeni Utku Çakırözer, Genel Yayın Koordinatörü Murat Sabuncu, Yazı İşleri Müdürü Ayşe Yıldırım Başlangıç’ın mevcut görevlerinden ayrılmalarının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Bu nedenle,

1- Utku Çakırözer’in Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği ve İcra Kurulu üyeliği görevinden alınmasına,

2- Genel Yayın Koordinatörü Murat Sabuncu ve Yazı İşleri Müdürü Ayşe Yıldırım Başlangıç’ın yönetimin alacağı kararların önünün açılabilmesi bakımından bu görevlerinden istifa ettiklerini İcra Kurulu’na önceden bildirdikleri anlaşıldığından, istifalarının kabulü ile bu konuda gereğinin İcra Kurulu’nca yapılmasına,

3- Boşalan İcra Kurulu üyeliğine vakıf yönetim kurulu üyesi Hakan Kara’nın atanmasına,

4- Genel Yayın Yönetmenliğine yeni görevlendirmenin daha sonra yapılmasına,

5- Geçici yayın yönetiminin İcra Kurulu tarafından belirlenecek şekilde yürütülmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir."

5 ay önce atanmıştı

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu, Utku Çakırözer’i, İbrahim Yıldız’ın istifası ardından 10 Eylül 2014’te gazetenin yayın yönetmenliğine atandı. Yaklaşık 4 yıl boyunca gazetenin Ankara Temsilciliği’ni üstlenen Çakırözer’in yayın yönetmenliğine atanması kararını, Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, twitter hesabından açıkladı.

Çakırözer, yeni pozisyonu hakkında 12 Eylül’de “Bu sıkıntılı Türkiye tablosu içinde Cumhuriyet, en büyük umut kaynaklarından biri. Bu umutlu yolculukta var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Yayın yönetmenliğinin yaklaşık beş ay sürmesi nedeniyle, Çakırözer, gazetenin tarihinde bu görevde en kısa süre kalan isim oldu.

Cumhuriyet’in yeni yayın yönetmeni kim olacak?

Çakırözer’in ardından Cumhuriyet’in yayın yönetmenliğini kimin yapacağı konusunda henüz karar verilmedi. Vakfın gündemindeki isimler arasında halen HaberTürk'te yazan, eski Milliyet Genel Yayın Yönetmeni ve eski Cumhuriyet çalışanı Umur Talu ile gazetenin yazarlarından Can Dündar var.

Çakırözer'ün, yazarlık gibi bir görevle gazetede devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

Utku Çakırözer kimdir?

1970 yılında Eskişehir’de doğdu. Eskişehir Anadolu Lisesi’nden mezuniyetinin ardından, Bilkent Üniversitesi’nde mühendislik alanında lisans ve siyaset bilimi alanında yüksek lisans dereceleri sahibi oldu. ABD’de Maryland Üniversitesi Phillip Merrill Gazetecilik Okulu’nda bir yıl interaktif gazetecilik eğitimi aldı.

Gazeteciliğe 1994 yılında Cumhuriyet Gazetesi’nde stajyer olarak adım attı. Kanal 6 ve TRT’deki görevlerinin ardından 1996’da girdiği Milliyet’te sırasıyla siyaset, savunma ve dış politika alanlarında muhabirlik yaptı.

Mesleki bilgi ve deneyimini artırmak için gittiği ABD’de Nisan-Ağustos 2008 tarihleri arasında Los Angeles Times Gazetesi’nde; Eylül 2008-Temmuz 2009 tarihleri arasında da Washington Post Gazetesi’nin multimedya bölümünde çalıştı.

Ağustos 2009’da Akşam Gazetesi’nin Ankara Temsilcisi olan Çakırözer, Mustafa Balbay’ın ardından 2010 yılı Nisan ayından Eylül, 2014’e kadar Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilciliği görevini yürüttü. Eylül, 2014’te Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni olan Çakırözer, Ocak, 2015’te bu görevden alındı.

2006’da Çağdaş Gazeteciler Derneği Gazetecilik Ödülü, 2007’de Nezih Demirkent Gazetecilik Ödülüne layık görülen Utku Çakırözer, Uluslararası alanda da 2008 Daniel Pearl Basın Bursu ve 2009 Humphrey Bursu sahibi. Çakırözer ayrıca 2012 yılı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Gazetecilik ödülünün de sahibi.