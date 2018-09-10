Cumhuriyet'in yeni genel yayın yönetmeni: Birkaç günlük süreç içinde kimsenin iş akdine son vermedik

Cumhuriyet gazetesinin yeni Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'dan "zorunlu bir açıklama" geldi. Küçükkaya, "Yeni gazete yönetimi, göreve başladığı birkaç günlük süreç içinde kimi çevrelerce yazılanın aksine hiçbir çalışanın iş akdine son vermemiştir" dedi.

Cumhuriyet gazetesi yazarları ve yöneticilerinin hapsedildiği davada iddia makamının tanıklarından olan Alev Coşkun’un, cuma günü yapılan toplantıda Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmesinin ardından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ne Murat Sabuncu'nun yerine, Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya getirilmişti. Gazetenin yayın kurulunda da değişiklikler olmuştu.

Yeni yönetimin hiçbir çalışanın "iş akdi" son vermediğini söyleyen Küçükkaya'nın "7 Mayıs 1924 Ruhu" başlığıyla (10 Eylül 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Zorunlu açıklama ve teşekkür

Emekçi hakları ve düşünce özgürlüğünden yana ilkelerinden ödün vermeyecek olan gazetemiz yönetimi çalışanlarıyla bir bütündür. Yeni gazete yönetimi, göreve başladığı birkaç günlük süreç içinde kimi çevrelerce yazılanın aksine hiçbir çalışanın iş akdine son vermemiştir.

Genel yayın ilkelerimiz çerçevesinde düşüncelerini özgürce açıklayan yazarlarıyla birlikte çalışmaktan onur duyacağını da duyurmuştur. Gazetemizde yazmakta olan kimi yazarlarımız kendi istekleriyle Cumhuriyet’ten ayrılmayı yeğlemişler ve sayfalarımızda yer verdiğimiz yazılarıyla okura veda etmişlerdir. Cumhuriyet ailesi olarak bugüne kadar verdikleri emekler için kendilerine teşekkür ederiz.