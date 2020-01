Sanatımızın Hatıra Defteri: Candan Erçetin Leyla Gencer oldu, Demet Akbağ da Müzeyyen

Nebil Özgentürk’ün yönettiği, DenizBank’ın iştiraki DenizKültür’ün destek verdiği “Sanatımızın Hatıra Defteri” projesinde Türkiye tarihine geçen isimler canlandırıldı. Abdülhak Hamit Tarhan’dan Aşık Veysel’e, Fikret Mualla’dan Yılmaz Güney’e, Cahide Sonku’dan Aziz Nesin'e, Neyzen Tevfik’ten Can Yücel’e, Münir Nurettin Selçuk'tan Müzeyyen Senar'a, Halit Refiğ’den Deniz kızı Eftalya'ya Türkiye’nin tarihinde iz bırakan sanatçıların yaşam öyküleri Cihan Ünal, Haluk Bilginer, Halil Ergün, Orhan Alkaya, Erkan Can, Beyazıt Öztürk, Meltem Cumbul, Demet Akbağ, Serra Yılmaz, Tarık Akan, Nefise Karatay, Güven Kıraç, Mustafa Alabora, Ayşe Arman ve Candan Erçetin dahil olmak üzere 24 ünlü ismin gönüllü katkılarıyla aktarıldı. Belgesele, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü de, ilerleyen yaşlarında özel ders aldığı çellosuyla girdi. Müziğini Can Atilla’nın yaptığı 600 dakikalık belgeselde ünlü karikatürist Kutlukhan Perker’in çizgileri de yer aldı.

“Sanatımızın Hatıra Defteri”nin DenizBank Genel Müdürlük binasında yapılan tanıtım toplantısında konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, proje için şunları söyledi:

"Kurulduğu ilk günden bu yana ülkemizin kültür-sanat yaşamına zenginlik katmak için çaba gösteren, DenizKültür’ün kuruluşu ile de bu çabasını bir adım öteye taşıyan DenizBank olarak, tarihe kalıcı bir not olarak düşülecek ve gelecek nesilleri geçmişin değerli mirasıyla buluşturacak böylesine anlamlı ve kapsamlı bir projede yer almaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Başta değerli usta Nebil Özgentürk ve sanatsal performansları ile projeye gönüllü katkıda bulunan çok değerli sanatçılarımız olmak üzere; gecesini gündüzüne katarak bu değerli esere hayat veren herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ben, izlerken ve okurken büyük bir keyif aldım. Herkesin aynı keyfi paylaşmanızı diliyorum."

Belgeselci Nebil Özgentürk de tanıtım toplantısında, özetle şöyle konuştu:

“Denizbank, DenizKültür olarak sponsorluktan öte bir yapımcı gibi yürek koydu, finansörlükten öte hayata kalacak bir kültür hizmeti diye baktı Sanatımızın Hatıra Defteri’ne. Bu ‘yürek ve hizmet’ için ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu heyecanlarla 600 dakikalık bir sanat projesi çıktı ortaya. Şimdi, 2013’te Cumhuriyet’in de 90’ıncı yılında, Cumhuriyet yılları boyunca olup biten pek çok hatıra karşılayacak sizi bugün... Ama bilinmeli ki anlatacak daha çok hatıra var... Şairin dediği gibi, en güzel hatıra henüz anlatılmamış olandır.”