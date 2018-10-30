T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Cumhuriyet'in 95'inci yılı Haluk Levent'in şarkılarıyla kutlandı

Gürkan DURAL- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, ünlü sanatçı Haluk Levent konseriyle sona erdi

30 Ekim 2018 02:33

Gürkan DURAL- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, ünlü sanatçı Haluk Levent konseriyle sona erdi.
Nilüfer Belediyesi\'nin \'Cumhuriyet herkes için\' sloganıyla düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ünlü sanatçı Haluk Levent sahne aldı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı\'nda bulunan Hasta Alanı\'nda gerçekleşen konsere Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Alanın tamamını dolduran Bursalılar, ünlü sanatçının şarkılarına ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti. Işık ve havai fişek gösterilerinin renk kattığı gecede Haluk Levent, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendirdi. Sahneye Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey\'i de davet eden Haluk Levent, İzmir Marşı\'nı Başkan Bozbey ile birlikte söyledi. Konserin sonuna doğru bir kez daha İzmir Marşı\'nı bu kez Bursalılarla birlikte seslendiren ünlü sanatçı bu özel gece için Bursalılara teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURAL BerktuğDHABURSA Ekim Cumhuriyet BayramıHaluk LeventNilüfer BelediyesiEkim Cumhuriyet BayramıFatih Sultan Mehmet BulvarıHasta AlanıBursalılarAlanınTürkIşıkSahneye Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24