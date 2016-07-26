Cumhuriyet'in 50. yılı şerefine hizmete açılan Boğaziçi Köprüsü'nün ismi 43 yıl sonra değişti

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı noktalardan biri olan Boğaziçi Köprüsü'nün adı, Bakanlar Kurulu kararıyla darbe girişimcisi askerler tarafından öldürülen vatandaşlar anısına 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü olarak değiştirildi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklamada bulunan Başbakan Yıldırım, İstanbul ve Ankara'da birer şehitler anıtı kurulmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Yıldırım, Boğaziçi Köprüsü'nün de isminin değiştirildiğini şu sözlerle anlattı: "Darbecilerin ilk hedefleri olan ve vatandaşlarımızın şehit edildiği Boğaziçi Köprüsü’nün adının “15 Temmuz Şehitleri” olarak değiştirilmesine karar verilmiştir."

1970'te başlanan 1973'te tamamlanan köprünün tarihi

Karadeniz ve Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan İstanbul Boğazı üzerinde yer alan üç asma köprüden biri olan Boğaziçi Köprüsü'nün ayakları Avrupa Yakası'nda Ortaköy, Anadolu Yakası'nda Beylerbeyi semtlerindedir.

İstanbul Boğazı üzerine yapılan ilk köprü olmasına atfen halk arasında Birinci Köprü olarak da adlandırılan Boğaziçi Köprüsü, Asya ve Avrupa arasında kara ulaşımını sağlıyor.



20 Şubat 1970 tarihinde yapımına başlanan köprü, 30 Ekim 1973 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 50. yıldönümü şerefine devlet töreniyle hizmete açıldı. Yapımı tamamlandığında dünyanın en uzun dördüncü asma köprüsüyken, 2012 yılı itibariyle yirmi birinci sırada bulunmaktadır.

Köprünün özellikleri

Boğaziçi Köprüsü, Boğaz'ın her iki yakasındaki birer taşıma kulesinden ve bunların arasında gerili iki ana kabloya askı kablolarıyla asılmış bir tabliyeden oluşur.



Her taşıyıcı kulenin kutu kesitli iki düşey ayağı vardır ve bunlar üç noktada yine kutu kesitli üç yatay kirişle birbirine bağlanır. Tabliye iki uçta bu kirişlerden en alttakine oturur. Yumuşak ve yüksek dirençli çelikten yapılmış olan 165 m yüksekliğindeki kulelerin içinde yolcu ve servis asansörleri bulunur. Yolcu asansörleri 18'er, bakım personelini taşıyan servis asansörleri 8'er kişiliktir.

33,40 m genişliğindeki tabliye 60 tane rijitleştirilmiş, içi boş levha panel üniteden oluşur. Birbirlerine kaynaklanarak bağlanmış bu unitelerin yüksekliği 3 m, geniiliği 28 m'dir. İki yanlarında 2,70 m eninde konsollar vardır. Tam orta noktası deniz yüzeyinden 64 m yüksekte bulunan tabliyenin üstünde üçü gidiş, üçü geliş olmak üzere altı iz, yanlardaki konsolların üstünde de yaya yolları yer almaktadır.

Toplam uzunluğu 1.560 m, orta açıklığı, yani iki kule arası 1.074 m olan köprünün tabiyesini taşıyıcı ana kablolara bağlayan askı kabloları, düz değil eğik düzenlenmiştir. Ama bu köprünün daha önce yapılmış bir benzeri olan İngiltere'deki Severn Köprüsü'nün eğik askı kablolarında, metal yorulmasının yol açtığı çatlakların saptanması üzerine, Boğaz üzerinde daha sonra yapılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün taşıyıcı ana kablolarının çapı orta açıklıkta 58 cm, kulelerle kara arasındaki arka gergilerde 60 cm'dir. Bu kabloların uçları kaya zemine ankraj bloklarıyla betonlanmıştır.