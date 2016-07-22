Rıdvan Dilmen: Boğaziçi Köprüsü'nün ismi Şehitler Köprüsü olsun

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların 15 Temmuz akşamı başlattıkları darbe girişimine ilişkin görüşlerini dile getiren eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Boğaziçi Köprüsü’nün adının değiştirilerek Şehitler Köprüsü olmasını önerdi.

Hürriyet’te yer alan habere göre Dilmen şöyle konuştu:

"Büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız önderliğinde, özellikle vatandaşlarımızın katkısıyla çok şükürler olsun ki çocuklarım görmedi en azından. Allah torunlarımıza da göstermesin. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir ricam olacak. Bence ülkemizin de buna ihtiyacı var. Boğaziçi Köprüsü'nün adının, Şehitler Köprüsü olarak değişip tarihe geçmesini rica ediyorum"