T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Rıdvan Dilmen: Boğaziçi Köprüsü'nün ismi Şehitler Köprüsü olsun

"Büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız önderliğinde, özellikle vatandaşlarımızın katkısıyla çok şükürler olsun ki çocuklarım görmedi en azından"

22 Temmuz 2016 15:08

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların 15 Temmuz akşamı başlattıkları darbe girişimine ilişkin görüşlerini dile getiren eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Boğaziçi Köprüsü’nün adının değiştirilerek Şehitler Köprüsü olmasını önerdi. 

Hürriyet’te yer alan habere göre Dilmen şöyle konuştu:

"Büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız önderliğinde, özellikle vatandaşlarımızın katkısıyla çok şükürler olsun ki çocuklarım görmedi en azından. Allah torunlarımıza da göstermesin. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir ricam olacak. Bence ülkemizin de buna ihtiyacı var. Boğaziçi Köprüsü'nün adının, Şehitler Köprüsü olarak değişip tarihe geçmesini rica ediyorum"

 

ETİKETLER

Rıdvan DilmenDarbe girişimiDarbeBoğaziçi KöprüsüŞehitler Köprüsü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24