Cumhuriyet'e vergi incelemesi başlatıldı, İcra Kurulu Başkanı Atalay, "Cihat açtılar sanki" dedi

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün tutuklanmasının ardından şimdi de Cumhuriyet gazetesinin 2010 yılı vergi hesapları için tekrar inceleme kararı verildi. Gazete haberi internet sitesinde “Hodri meydan... Hiçbir baskıyla Cumhuriyet’i susturamazsınız” diyerek verdi. Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay Twitter hesabından "Adliyesinden sonra sıra maliyesinde; cihat açtılar sanki, buyurun bekleriz" dedi.

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Twitter hesabından Cumhuriyet Gazetesi’nin 2010 yılına ait vergi hesaplarının yeniden incelenme kararını duyurdu.

Atalay “Adliyesinden sonra sıra maliyesinde; cihad açtışlar sanki, buyurun bekleriz” dedi ve “2.5 yıl önce tam denetimden geçirdikleri Cumhuriyet'i 2010 yılı hesaplarını yeniden inceleyeceklerini bildirdiler” yazarak vergi inceleme raporunu paylaştı.