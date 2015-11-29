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Gazeteciler, Can Dündar ve Erdem Gül için yürüdü

Grup, Gazetecilere Özgürlük Platformu'nun çağrısıyla toplandı

29 Kasım 2015 14:14

Gazetecilere Özgürlük Platformu (GÖP), Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün tutuklamasını protesto etmek için Cevahir Alışveriş Merkezi (AVM) önünden, Şişli’deki gazete binasına dayanışma yürüyüşü gerçekleştirdi.

Grup “Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz”, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları attı. Yürüyüşte öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anıldı.

Eylem, basın açıklaması ile sona erecek.

Gazeteciler adına konuşan Kadri Gürsel, "Can Dündar ve Erdem Gül serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı. Eylem sırasında Can Dündar ve Erdem Gül'ün mektupları okundu.

 

Can Dündar'ın mektubu 

Sevgili Meslektaşlarım
Silivri'deki ilk gecemde televizyonum yoktu.
Tatsız bir karanlığa yapayalnızdım.
Ertesi gün televizyon verdiler. Açtım.
Sizleri gördüm.
Özgürlük diye haykıran sesiniz doldurdu hücremi.
Işığınızla aydınlandım.
Yapayalnız da olsam yürümeye kararlı olduğum bu yolda yapayalnız olmadığımı gördüm.
Hücrem sizinle dolu, öylesine kalabalık şimdi.
Bugün de sesinizi duyuyor olacağım.
O ses, bu dayanışma tutsak gazetecileri dışarıya, Türkiye'yi aydınlığa çıkaracak.
Hepinizi sevgiyle selamlıyorum
Can Dündar
Silivri

 

Erdem Gül'ün mektubu

 

Dışarıdaki arkadaşlara;

Hapiste 2. günümü şu saatler itibariyle tamamlamış durumundayım. Yani cezaevinde hiyerarşik olarak yükselme havalarındayım. Yani mahpus olarak kıdem basıyorum. Bütün mesaimi usta bir mahpus olmaya verdiğim için siz dışarıdakilerin halini o kadar çok almayacağımı kabul edersiniz.

Örnek vereyim. Dün akşam saatlerinde televizyonumuz gelmişti, orada gördüm. Bizim için basın açıklaması yaparken gaz yemişsiniz. Şimdi çok üzüldüm desem, bana "Bekara karı boşamak kolay" yanıtı vermeniz doğal olur, çünkü burada gaz yok.

Tutuklanmamıza ve casus olma ihtimalimize çok sevinen gazetecilerle de siz uğraşacaksınız. Çünkü biz burada başka bir ustalık peşinde çok meşgulüz.

Ama 2 gündür burada beni en çok etkileyen gelişme Tahir Elçi'nin öldürülmesi oldu. Üstelik gazetede bizim tutuklanışımızı eleştiren sözlerini okuduktan sonra son dakika haberiyle gördüm başına gelenleri. Çok sarsıcı. Büyük bir kayıp. Ama zaten Türkiye çok zamandır hep kaybediyor. Belki bu ödediğimiz bedeller bu kayıpların durdurulmasına katkı yapar diye kendimi de avutmak istiyorum.

Kormayan, umutsuzluğa kapılmadan bir araya gelip sesini yükselten ve ülkenin geleceği için iyi şeyler söyleyen tüm dostlara en içten selam ve sevgiler.

Erdem Gül
A1 Blok, 6. Koğuş
Silivri.

 

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