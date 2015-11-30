Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutukluğuna üç cümlelik itiraz

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün tutukluluğuna itiraz edildi.

Dündar ve Gül'ün avukatları tarafından İstanbul 7. Sulh ceza hakimliğine sunulan 3 cümlelik itiraz dilekçesinde "Biz üzerimize düşeni yapıyor ve Anayasa'ya, yasalara, AİHS'ne, AİHM kararlarına aykırı olan tutuklama kararlarına itiraz ediyoruz. Gerisi sizin bileceğiniz iş. Tercih ve sorumluluk sizindir." denildi.

Ne olmuştu?

Can Dündar ve Erdem Gül, MİT TIR'ları haberlerinde "terör örgütüne yardım, casusluk ve devlet sırlarını ifşa etmek" iddiasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişlerdi.