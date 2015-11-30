Eski MİT'çi Öneş: O TIR'ların nereye gittiği meselesinin doğruluğunu bilmiyoruz

Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklanmasıan tepki göstererek, “Meseleyi ifade ve basın özgürlüğünü zedeleyen, önemli ölçüde tahrip eden bir olay olarak görüyorum” dedi. Öneş, TIR'ların gerçek hedefinin ne olduğunu bilmediğini söylerken "Nereye gittiği meselesinin doğru olup olmadığını bilemiyoruz" dedi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ konuşan Öneş, “Türkiye yargı sisteminde olsun, siyasetin çeşitli kademelerinde olsun, AİHM içtihatları ve evrensel değerler açısından ciddi sorunlar var. Bunların bir an önce ortadan kaldırılması gerekiyor” dedi.

Her ülkenin istihbarat teşkilatlarının milli çıkarları istikametinde çalışma yapabileceğini ancak bu çalışmalarının hassasiyetinin ortada olduğunu vurgulayan Öneş, şunları kaydetti: O olayın gerçek hedefinin, nereye gittiği meselesinin doğru olup olmadığını bilemiyoruz.Ama istihbarat teşkilatlarının yaptığı çalışmaların gizliliği ve güvenilirliği çok önemlidir. Böylesine kurumlar arası bir çatışmanın ortaya çıkması hiçbir şekilde kabul edilebilir bir mesele değildir. İstihbarat teşkilatları da böylesine iç politika, iç iktidar mücadeleleri içinde hiçbir zaman kullanılmaması gereken bir kurumdur.

Öneş, “MİT TIR’ları olayında bu yönde bir sıkıntı var mı” sorusuna da şu yanıtı verdi: “İstihbarat teşkilatı, Türkiye genelinin çıkarlarının istikametinde çalışmalar içerisinde olmalıdır. Bu çalışmaların hukuki ve toplumsal meşrutiyeti olması gerekir.Ortada bir sıkıntı olduğu kesin. Bunun için istihbarat teşkilatı ve siyaset kurumu arasındaki ilişkilerin niteliği çok önemlidir. İstihbarat teşkilatları toplumsal güvenilirliğini korumakla mükelleftir.”