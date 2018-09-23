Cumhuriyet'e 5 yeni yazar

Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’ndaki yönetim değişikliğinin ardından gazeteye yeni isimler katılmaya devam ediyor. Cumhuriyet, bugün 5 yeni yazarın bünyesine katıldıklarını duyurdu.

Cumhuriyet, söz konusu isimleri şu metinle duyurdu:

"Cumhuriyet, farklı alanlardaki uzmanlıkları ile kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerle yazar kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Özdemir İnce , Adnan Binyazar , Yazgülü Aldoğan , Deniz Yıldırım ve Zafer Arapkirli geçtiğimiz hafta Cumhuriyet kadrosuna katılmıştı.

Bu hafta da 5 yeni isim daha Cumhuriyet ailesine katılıyor.

Hikmet Altınkaynak , Barış Terkoğlu , Zülal Kalkandelen , Örsan K. Öymen ve Bartu Soral, yarından itibaren yazıları ile Cumhuriyet'te ve cumhuriyet.com.tr'de..."