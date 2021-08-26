Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: Ya söylenenler yalandı ya da AKP, Erdoğan ve medyası 15 Temmuz darbesinin failleriyle, MİT mensuplarımızı şehit edenlerle barıştı

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Sheikh Tahnoun bin Zayed al-Nahyan'ın yaptığı görüşmeyi ve akabindeki açıklamaları hatırlatarak, "Ortada iki ihtimal var… Ya 15 Temmuz’a ya da Libya’da şehit edilen MİT’çilere dair bugüne kadar hükümetin ve medyasının söylediği her şey yalandı ya da AKP, Erdoğan ve medyası 15 Temmuz darbesinin failleriyle, MİT mensuplarımızı şehit edenlerle barıştı. İki ihtimal de birbirinden felaket, ikisi de birbirinden kötü!" dedi.

Libya’da hayatını kaybeden olan MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin haber yaptıkları için bir dönem tutuklu bulunan Barış Terkoğlu, o dönem yaptığı savunmaya atıfta bulunarak şunları yazdı:

"Para, yine satın alabileceğini almıştı! Belki fazla iyi niyet…

Önceden rezervasyon yaptırıp, “Onları alacağız” diyen “MİT ifşa” savcıları, geçen bir yılda, Ankara’daki makamlarına terfi etmişti. Gözlerim, yüzlerine “sözde FETÖ ile mücadele maskesi” takan, iddianame yazarken “vatansever rolü” oynayan o savcıları aradı. Belki Saray’a doğru giden BAE şefinin aracının önünü keserler, şehit edilen MİT’çilerin, 15 Temmuz’da katledilen 251 yurttaşımızın hesabını sorarlar diye bekledim. Elbette olmadı… Belli ki sıcak koltuk vatandan daha tatlı gelmişti.

MİT şehidinin cenazesini haber yapanların tutuklandığı, MİT personelini şehit edenlerinse ipek kumaşlarda ağırlandığı hikâye, Türkiye’deki vatanseverlik tablosunun nasıl baş aşağı durduğunu gösteriyor. 'Parasıyla satın alınabilen vatanseverlik' beni yeniden o güne döndürdü: 'Eğer bu tezgâhı kuranların bir vatanı varsa ben o vatanın hainiyim! Ne mutlu bana bir vatanları yok…'"

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