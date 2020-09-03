Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah’a yüz süren halihazırdaki devlet yöneticileri, bu 'hatırlı' istismarcıya sahip mi çıkacak?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nusrullah'ın çocuğa cinsel istismardan tutuklamasını köşesine taşıdı. Terkoğlu, "Fatih Nurullah’a yüz süren halihazırdaki devlet yöneticileri, bu 'hatırlı' istismarcıya sahip mi çıkacak?" diye sordu.

Nurullah'ın ses kaydı olduğunu belirten Terkoğlu, "Belki de muhafazakâr camianın üzerine düşünmesi, 'iyi ki OdaTV, Cumhuriyet, Sözcü gibileri var' demesi gerekiyor. Zira Fatih Nurullah, Allah’tan değil bakın kimden korkuyor: 'Büyütüp de kâfirlerin diline laf sürme, OdaTV’ler şunlar bunlar hepsi bizim üzerimize saldırıyor, başımızda binlerce dert var, ben gittim mi zaten tarikat biter, ocağına düştük. (...) Bu OdaTV’si, Sözcü gazetesi saldıracak, ‘tarikatçılar böyle’ lafları olacak.'21 yıldır müriti olduğu şeyhinin kızına musallat olduğunu duymanın şokunu yaşayan baba, her şeye rağmen şeyhine saygıda kusur etmiyordu. 'Sizin de kızınız var' diyerek şeyhinin vicdanına seslenen baba; kızının şeyhini ateşe ittiği, yakasına yapıştığı rüyalar görerek uyandığını anlatıyordu." ifadesini kullandı.

Terkoğlu, "Nihayetinde baba, kızının uğradığı istismarın boyutunu öğrenince şikâyetçi olmuştu. Tam da şeyhin dediği gibi istismarın peşine baskı altındaki gazeteciler düşmüştü. Elbette karşısındaki tarikatın gücüne bakmadan istismar şikâyetinin gereğini yapan, hatta babanın yediği dayağı jandarmaların ifadeleriyle kayıt altına alan Savcı İ.S. de devletin yapması gerekeni yapmıştı. Fatih Nurullah tutuklandı. Benim şimdi merak ettiğim şu: Yıllardır Fatih Nurullah’a yüz süren halihazırdaki devlet yöneticileri, bu 'hatırlı' istismarcıya sahip mi çıkacak? Yoksa 12 yaşındaki bir çocuğun karartılmış geleceğine umut ışığı mı yakacak?" düşüncesini dile getirdi.

Terkoğlu, "Bir de... Fatih Nurullah’ın 'devletin kontrol mekanizmalarında olalım' dedikleri kim acaba? Sakın şimdiden onu kurtarmak için kolları sıvayanlar olmasın!" görüşünü savundu.

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TIKLAYIN | Uşşaki tarikatı lideri Nurullah, 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı