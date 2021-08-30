Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: Türkiye’nin bugün bir başkomutanı var mı, varsa nerede?

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı için kaleme aldığı yazısında, "30 Ağustos’a adını veren savaş “Başkomutanlık Meydan Muharebesi” olduğuna göre, soruyu daha açık soralım: Türkiye’nin bugün bir başkomutanı var mı? Varsa nerede?" diye sordu.

Terkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bin yıl önceyi anarken, bugün yurdu vatan yapan Atatürk’le hâlâ gölge boksu yapan Cumhurbaşkanı’na bakıyorum. 'Size ölmeyi emrediyorum' diyen Mustafa Kemal’in ordusuna 'hemen çıkarız' diye hedef gösteren bakana bakıyorum. Verdiği hutbede Atatürk’ün adını bile anmayan Diyanet İşleri Başkanı’na bakıyorum. 30 Ağustos’un yalnız Yunan ordusuna değil, emperyalizmle işbirliği yapan Osmanlı Sarayı’na ve elbirliğiyle kışkırttıkları gericiliğe ve askerlerine karşı da bir zafer olduğunu hatırlıyorum.

Kutlayanların bayramı, kutlayamayanların matemidir 30 Ağustos. O yolculuk devam ediyor hâlâ…"

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