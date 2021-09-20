Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: Cumhurbaşkanlığı ifadeye çağrılabilir

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın geçen yıl Libya'daki bir MİT görevlisinin adını yazdığı yazısına işaret edilerek “devletin gizli bilgilerini açıklama” suçlamasıyla tutuklanmasını hatırlatarak 24 Ağustos'ta Resmi Gazete'de MİT’te görevlendirilen ve MİT’ten giden bir generalin adının açıkça yazıldığına dikkat çekti.

Terkoğlu, mahkeme kararını hatırlatarak, "Mahkemeye göre, 'Libya’da görevlendirilen komutanın ismi' devlet sırrı olmasa da açıklamak suç!" dedi.

Terkoğlu, "Cumhurbaşkanlığı ifadeye çağrılabilir" başlıklı yazısına şöyle devam etti:

"24 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de bu meseleyi ilgilendiren bir karar vardı. Cumhurbaşkanlığı’nın 2021/427 sayılı atama kararı, bir değil tam sekiz 'gizli bilgi'yi birden faş ediyordu. Azerbaycan, Libya, Afganistan ve Almanya’da görevlendirilmiş yedi general ve yeni görevleri, açık isimleriyle birlikte yazıldı. Bu kadar da değil. Resmi Gazete, MİT’te görevlendirilen bir generali de MİT’ten giden bir generali de açık adıyla yazdı.

İşte bu olay Müyesser Yıldız’ı harekete geçirdi. Yıldız, 'Madem suç' diyerek geçen hafta 'Resmi Gazete Sorumluları'ndan şikâyetçi oldu. Hem de kendisi hakkında soruşturma yapan, iddianame yazan, ceza isteyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na. Yıldız’ın avukatları Erhan Tokatlı ve Naci Uğur imzasını taşıyan şikâyet dilekçesinde, hepimizin aklına gelen en basit cümle de yazıyor:

'(…) Bir bilgi eğer bu suçu oluşturmuş ise ülkedeki tüm yayın organlarından daha fazla okunan ve özellikle yabancı misyon ve istihbarat kuruluşlarının sürekli okuduğu Resmi Gazete’de bu bilgilerin açıklanması, bu suçu haydi haydi oluşturur.'

Diğer gazeteleri biliyoruz da Resmi Gazete’nin sorumlusu kim? Aslında tarihi, modernleşme tarihimizle başa baş. II. Mahmut devrinin Takvim-i Vekayi’sine kadar uzanıyor. Yeni Türkiye’de ise Ceride-i Resmiye adıyla ilk kez 7 Şubat 1921 günü yayımlandı. 100 yaşındaki gazeteyi, Birinci Meclis’ten başlayarak devlet çıkarıyor. Yeni sistemde, 2018 yılında çıkan kararnameyle, bu yetki, Cumhurbaşkanlığı adına, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü’ne verildi. Kısacası Resmi Gazete’nin sorumlusu, her şey gibi Cumhurbaşkanlığı.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı için oldukça zor bir karar…

Zira bu durumda savcılık, eğri ya da doğru hukuktan anladığını, herkese eşit uyguladığını göstererek Cumhurbaşkanlığı yetkililerini ifadeye çağıracak. Hatta Müyesser Yıldız’a yaptığı gibi tutuklamaya sevk edecek. Ya da 'Biz de emir kuluyuz' diyerek bağımsız bir yargı olmadığını kabul edip 'Bu bilgileri açıklamak suç değil' diyecek. Bu kez de Müyesser Yıldız, 'Demek suç değil' diyerek verilecek kararı temyiz mahkemesine taşıyacak."