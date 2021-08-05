Cumhuriyet yazarı Terkoğlu, Barış Saylak'ı yazdı: Muğla’nın ormanları, “Büyüksün reisim büyük” diyen, “seçim kaybeden AKP’li”ye bağlanmıştı...

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü yazısında, yangınla ilgili mücadelede eleştirilen Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak'ın öyküsünü yazdı.

Terkoğlu, "Yangın söndüremeyen bir yalakalık öyküsü" başlıklı yazısında 2019'da, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne yerel seçimlerde CHP'den istifa edip AKP'ye geçerek aday olan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede "Büyüksün reisim, elini öpmeye geleceğim" diyen Barış Saylak'ın atandığına dikkat çekti.

Terkoğlu, Barış Saylak'ın Erdoğan'a “Namus ve şeref sözü veriyorum, 1 Nisan’da Milas’ı getireceğim” dediğini hatırlatarak, "Devletin seferberliğine rağmen seçimi kaybetti" dedi.

Terkoğlu, şunları kaydetti:

"Erdoğan, seçimi kaybeden Saylak’ı, veteriner olması sebebiyle olacak, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü yapmıştı. Milas’ın da Bodrum’un da Marmaris’in de, kısacası bütün Muğla’nın ormanları, “büyüksün Reisim büyük” diyen, “seçim kaybeden AKP’li”ye bağlanmıştı. Belediyede veterinerlik, nikâh memurluğu, mezbaha sorumlusu görevlerinde bulunan, “Büyük Reis” dedikten sonra kariyer sıçramasıyla İl Tarım ve Orman Müdürü olan Saylak, günler süren yangını “söndüremeyen” yöneticilerden biriydi.

CHP’den AKP’ye geçip aday olan Saylak’la izleyenlerin yüzünü kızartan konuşmayı yapan Erdoğan, CHP’li mevcut başkanla bir doğal afet sırasında bile konuşmamıştı. Bu da Erdoğan’ın bütün milletin cumhurbaşkanı değil, sadece bir siyasi görüşün başı olduğunun da açık örneğiydi. Erdoğan’ı bile utandıracak şekilde övmesi sayesinde Saylak, ülkenin en güzel ormanlarının başına yönetici yapılmıştı. Bu da devrin çürümesinin açık bir sembolüydü."

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