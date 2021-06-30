Cumhuriyet yazarı Söğüt: O iki çocuk için öfkenizi diri tutarken kendinize sorun; sizi aile ile inanç ile iktidar ile ilgili tabuları sorgulamadan ne alıkoyuyor?

Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt, iki çocuğun cinsel istismarı çizdikleri resimlerle anlattığı, sanık annenin ve üvey babanın adli kontrolle serbest bırakıldığı Elmalı davasına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Söğüt, "Bugün Elmalı’daki yargı sürecinde sizin güvensizliğinizi kamçılayan ve yargısını ve kararlarını sorgulatan hukuk sistemi ülke özelinde zaten sorunludur. Ama bunun ötesinde... Tüm dünyadaki benzer olaylarda farklı ölçülerde de olsa insanlığın çıkmazları birbirine paralel ilerler. Âdem ve Havva mitini bilinçaltında hep canlı tutan... Ve kendi hatalarını hayali bir yaratıcıda aynalamanın patolojisini sorgulamaktan ısrarla kaçınan insanın kurduğu sistem, geri kalmışlığı ölçüsünde artan bir şiddette, çocuklarına hep zarar verir" düşüncesini dile getirdi.

Söğüt, şöyle devam etti:

"O yüzden bugün Elmalı davasında hakları yeterince korunmayan o iki çocuk için öfkenizi diri tutarken... Bir yandan da kendinize sorun: Tüm duyarlılıklarınıza ve bilincinize rağmen, sizi aile ile inanç ile iktidar ile ilgili tabuları sorgulamadan ne alıkoyuyor? Baba, anne ve çocuk kutsalını yerle bir etmeden o karanlığı aydınlatamayacağınızı idrak etmenizi ne engelliyor? Dini tabularla şekillenen ahlakın ikiyüzlülüğüyle yüzleşmekten neden kaçıyorsunuz? İktidar algınızı değiştirmeden, mülkiyet ve mahremiyet kavramlarını sorgulamadan çocuklarınız için daha güvenli bir dünya inşa edemeyeceğinizi hiç mi bilmiyorsunuz?

Elmalı davasındaki o iki çocuğa ve onlarla benzer girdapları yaşayan, yaşayacak olan diğer çocuklara karşı bir sorumluluk hissediyorsanız... Onları yetişkinlerin kanıksanmış vahşetinden gerçekten korumak için önce kendi içinizde irili ufaklı devrimler yapmalısınız. Siz değişmezseniz, hiçbir şey değişmez. Ama birilerinin inatla değişsin isteyeceği yepyeni bir düzende de... Kimse çocukları böyle kolay kolay üzemez."

Yazının tamamı için tıklayın.

TIKLAYIN - Elmalı Davası'nda çocukların avukatı: Sanıklar çocukları kaçırmaya çalıştı, tutuklu yargılanmaları gerek

TIKLAYIN - Elmalı Davası nedir; Çocukların avukatı, Başsavcılık ve hükümet süreçle ilgili ne diyor?