Cumhuriyet yazarı Söğüt: Bugününüzü de geleceğinizi de hayalleriniz ya da istekleriniz belirlemeyecek, düştüğünüz kapitalist tuzaklar belirleyecek

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, "Bugününüzü de geleceğinizi de hayalleriniz ya da istekleriniz belirlemeyecek, düştüğünüz kapitalist tuzaklar belirleyecek." düşüncesini dile getirdi.

Söğüt yazısında, "Bu dünyada derin internet diye bir şey olduğuyla... O derin internette çocuk bile satıldığıyla... O çocukları satan şebekenin devletlerle ilişkileri olan ve savaşlarda kilit roller oynayan terör örgütleri olduğuyla... O örgütlerin bu ülkenin başkentinde bile rahatça bir ev tutup kendisini gizleyebilecek ve korkunç ticaretini sürdürebilecek kadar gücü bulunduğuyla... İtiraz etmediğiniz hatta neredeyse artık rahatsız bile olmadığınız bu reklam ve haber ilişkisinin bağını kurmadığınız için; şu anda muhtemelen bir kız çocuğu daha derin internette satışa çıkarılmaya hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

Söğüt şunları kaydetti:

"Polis, bu kez o satışı yapanları yakalayamayacak. O çocuğun başına gelenler haber bile olmayacak. Sizin ruhunuz bu ticareti duymayacak. Siz parmağınızı, tam iktidara ya da düzene ya da bir terör örgütüne öfkelendiğiniz bir haberi okurken ilginizi çeken bir reklamın üzerine götürüvereceksiniz.

Bir eksiğinizi giderme dürtüsüyle alışverişe odaklanacaksınız. Reklamın, içeriği kapladığı alandaki haber bir kez daha güme gidecek. Eksiğiniz gerçekten eksik miydi onu bile düşünmeyeceksiniz. Kendi aldığınızla ve verdiğinizle ilgili hesaplar yaparken, sizden alınan nedir, size verilen nedir görmezden geleceksiniz. Tıpkı biz gazetecilerin haberler arasına sıkıştırmazsak ayakta kalamayacağımıza çoktan ikna olduğumuz internetteki, televizyonlardaki, gazetelerdeki, dergilerdeki o reklamların etik açıdan ne anlam taşıdığını görmezden gelmemiz gibi."