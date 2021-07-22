Cumhuriyet yazarı Sağlam: Erdoğan'ın bilindik ekonomi anlayışı, ekonomiyi yönetenlerce dengelenemiyor

Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilindik ekonomi anlayışının, ekonomiyi yönetenlerce dengelenemediğini yazısında kaleme aldı.

Sağlam, ekonomide işlerin çığırından çıktığı nokta olarak Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni işaret ederek, "Daha önce başlamıştı ama Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemi denilen yeni sistemle birlikte her alanda olduğu gibi ekonomideki bozulma da hız kazandı." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın gösterdiği çabanın yetersiz kaldığını ifade eden Sağlam şöyle yazdı:

"2020 Kasım ile 2021 Mart arasında hâkim olan, iç ve dış piyasalarda kabul gören ekonomi yönetiminin kilit isimlerinden Naci Ağbal görevden alınırken, ikinci isim Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevine devam ediyor. Tek başına kaldığı ve yeterince yetki kullanmasına izin verilmediği için, Elvan’ın tek başına 'rasyonel ekonomi politikaları uygulama çabası' yeterli olamıyor.

Geçen hafta Türkiye’de faaliyet gösteren Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile bir araya gelen Bakan Elvan, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunup katılımcılara Türkiye’deki yatırım fırsatlarını anlatmış. Geçen yıl Türkiye ekonomisinin yüzde 1.8 büyüdüğünü hatırlatan Elvan, bu yılki büyümeye ilişkin öncü göstergelerin çok olumlu geldiğini, Türkiye ekonomisinin yılsonunda yüzde 7 civarında bir büyüme gösterebileceğini söylemiş.

Bakan Elvan da ister istemez “sadece yüksek büyüme ile övünme” havasına girmiş gözüküyor. Bu büyümenin sürdürülebilir olmadığını çok iyi bilen Bakan, mevcut büyümenin kalitesiz, dengesiz, istihdam yaratmayan bir büyüme olduğunun da bilincinde.

Halbuki yerli ve yabancı tüm yatırımcılar gibi Alman yatırımcılar da biliyor ki uygulanan ekonomi politikaları rasyonel değil, yüksek büyüme makro dengeleri bozuyor ve risklerin büyüdüğü bir ekonomik iklim yaratıyor