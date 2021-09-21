Cumhuriyet yazarı Pehlivan: Hoca Ruhullah Çelik’in çocukları istismar ettiği Arınç Kuran Kursu’nun asıl sahibi bir tarikattı

Arınç Kuran Kursu'ndaki çocuklara cinsel istismarı gündeme getiren Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, "Hoca Ruhullah Çelik’in çocukları istismar ettiği Arınç Kuran Kursu’nun asıl sahibi bir tarikattı. O tarikatın da Nakşibendi olduğu konuşuluyordu" dedi.

Pehlivan, bugünkü yazısında Arınç Kuran Kursu ile ilgili bilgi almak için Türkoğlu ilçesindeki müftülüğü aradığını söyleyerek şöyle devam etti:

"Kendisini 'memur' olarak tanıtan müftülük personeli İrfan Aydoğan’la konuşmaya başladım. Önceki Arka Bahçe’deki yazımı okumuşlar ve öfkelenmişlerdi. Girişteki soruyla muhatap oldum. İstismara uğrayan küçük çocuğun geçen yıl babasına açılmasıyla ortaya çıkan rezaletin duyulması rahatsız etmişti.

Yetmedi... Müftülük personeline göre, yaşanan cinsel istismar bir hataydı sadece! Onu yazmam yerine, Kuran kurslarındaki başarılardan dolayı teşekkür etmem gerekirdi! Böyle denildi telefonda...

Hem müftülükle görüşmemde hem de diğer kaynaklardan edindiğim izlenim şu yöndeydi: Hoca Ruhullah Çelik’in çocukları istismar ettiği Arınç Kuran Kursu’nun asıl sahibi bir tarikattı. O tarikatın da Nakşibendi olduğu konuşuluyordu. Tarikatın kollarından olan, kökeni Şeyh Ali Arınci’ye uzanan Arınç İlim Yayma Derneği çatısı altındaki bir Kuran kursuydu orası. Diyanet ise sadece 'denetlemekle' yükümlüydü. Aileler çocuklarını doğu illerinden getirip teslim ediyordu. Tüm bu denklem de tarikatların binlerce çocuğu nasıl içine hapsettiği gerçeğini bir kez daha hatırlatıyordu.

Son bir görüntü izledim... TBMM İçişleri Komisyon Başkanı AKP milletvekili Celalettin Güvenç vardı videoda. Güvenç’in Erzurum’da valiyken Fethullahçıların tecavüz dosyasını nasıl kapattığını çok kez yazdım. Şimdi yine o karşıma çıkmıştı. Şöyle ki... Yıl: 2019. Çocukların istismar edildiği Arınç Kuran Kursu’nda bir 'icazet töreni' düzenleniyordu. Sahneye Celalettin Güvenç çıkıyor, 'Muhterem Seydam' diyerek oradaki şeyhleri selamlıyordu. Sonra Arınç Kuran Kursu’nun 'mübarek, ilim ve irfan meclisi' olduğunu anlatıyordu. Bakmayın okuduğunuza, bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor. "

TIKLAYIN - Barış Pehlivan, Arınç Kuran Kursu’ndaki cinsel istismarı yazdı: Çocukların yaşadıklarını okurken düştüm, yazarken boğuldum