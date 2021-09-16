Barış Pehlivan, Arınç Kuran Kursu’ndaki cinsel istismarı yazdı: Çocukların yaşadıklarını okurken düştüm, yazarken boğuldum

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Arınç Kuran Kursu’ndaki çocuklara cinsel istismarı kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Çocukların yaşadıklarını okurken düştüm, yazarken boğuldum” dedi.

Pehlivan, 2020 yılında 11 yaşındaki bir çocuğun babasına açtığı telefonla aynı kuran kursunda pek çok çocuğun cinsel istismara maruz kaldığının ortaya çıktığını anlattı. Yazısında çocukların ifadelerine de yer veren Pehlivan, şunları kaydetti:

"Belgelerden okuyorum. Ruhullah Çelik, Kahramanmaraş İl Müftülüğü’nün “Toplum Yararına Çalışma Projesi” kapsamında Arınç Kuran Kursu’nda çalışmaya başladı. Kursta 2017’de temizlik görevlisiyken 2019’da hoca oldu. Soruşturma dosyasına giren istismarları da o dönemler arasında gerçekleştirdi. Ne garip, daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imam hatip olarak Antalya’da görevlendirildi. İnanmak istiyorum; Diyanet başlattığı idari soruşturma sonucunda istismarcı hocayla ilişkiyi kesti.

Daha geçen gün... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, üniversitelerden hastanelere, yurtlardan cezaevlerine kadar birçok yerde Kuran kursu açacaklarını duyurdu. Benimse aklımda hep aynı sorular vardı: Bu kadar kolay mıydı imam olmak? Bu kadar kolay mıydı çocuklarımızı emanet ettiğimiz insanların seçilmesi? Ya o cinsel istismara uğrayan çocuk, babasına anlatma cesaretini kendisinde bulmasaydı?

Çocukların yaşadıklarını okurken düştüm, yazarken boğuldum."

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