Cumhuriyet yazarı Özgentürk: Helalleşmek değil hesaplaşmak istiyorum!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıkalmalarının ardından başlayan tartışmalara değinerek, "Helalleşmek değil hesaplaşmak istiyorum!" düşüncesini dile getirdi.

Özgentürk yazısında, "Dostlar bugünlerde herkesin dilinde bir helalleşmedir gidiyor. Ortaokulda din dersine gelen hoca helalleşmeyi bize “Bir insanın ölürken ya da ölüme yakın zamanlarda, yaptığı kötülükler için kötülük yapılandan af dilemesi” diye öğretmişti. Tıpkı bayramlarda kurban kesip kurban kanını alnına sürerek günahlardan arınmak gibi. Yani tuzak bir sözcük. Keşke helalleşmek yerine hesaplaşma istenseydi ve bunun için yola çıkılsaydı. Çünkü yeryüzünde hiçbir devlet ya da iktidar masum değildir. Masum olanlar sadece mağdurlardır. Şili ve Arjantin’de kalabalıkların önünde mağdurlarla suç işleyenler birebir yüzleştiler! Bizde ise ünlü bir işkenceci Mehmet Eymür göğsünü gere gere “Evet işkence yaptık” dedi. “Devlet için yaptık” dedi. “Bazıları çok dayanıklı olduğu için yaptık” dedi. Ve ne iktidar ne muhalefet partilerinden çıt çıktı. Yani dostlar hep birlikte bir bataklıkta usul usul batmaktayız. Üstelik şimdilik bize uzanan herhangi bir dal yok. Tek gücümüz birbirimize sımsıkı sarılmak ve birden hep birlikte fırlayarak bataklığın öbür tarafına geçmek. Ya geçeriz ya da boğulur gideriz. Karar bizim." ifadesini kullandı.

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