Kılıçdaroğlu: Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım

"Önemli bir değişim kapıda, iktidar değişiyor" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı videosunda helalleşme çağrısında bulunurken, iktidarın değişmesinin yeterli olmadığını, vizyonunun "ülkenin makûs talihini değiştirmek olduğunu" söyledi. Kılıçdaroğlu, "Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı yaralar vardır. Uzun süredir de önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım. Şimdi ise dışarıya dönme zamanı. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme yolcuğuna çıkıyorum" dedi.

CHP lideri, "Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım..." mesajıyla paylaştığı videosunda şunları söyledi:

"Uzun süredir bir konuyu sizlerle samimi şekilde konuşmak istiyorum. Önemli bir değişim kapıda. İktidar değişiyor. Ancak iktidarlar hep değişti ama ülkenin makus talihi hiç değişmedi. İşte bu yüzden, hayatımın bu aşamasında iktidara gelmekten çok daha önemli bir vizyonum var. Bu ülkenin bu makus talihini değiştirmek istiyorum. Gitmekte olan bir iktidar var. Korkunç bir enkaz bırakarak gidiyorlar. Demokrasiyi yok ettiler, halkı sefalete sürüklediler. Bunca olandan sonra sadece iktidarı değiştirmek yetecek mi bize? İktidarlar değiştikçe neden bu ülke gerçek bir demokrasiden ve müreffeh bir toplumdan sürekli uzaklaşıyor?

"Ülkemiz yaralı insanların ülkesi"

Açık konuşacağım, sadece AK Parti iktidarından bahsetmiyorum, biz dahil geçmişte tüm iktidarlardan bahsediyorum. Neden bu devleti her gelen iktidar, sürekli yıpratıyor? Bunun önemli bir nedeni var. Ülkemiz yaralı insanların ülkesi. Farklı topluluklar çok farklı yaralar taşıyor. Ruhlarımız acı çekiyor. Geleceğe bakamıyoruz, geçmişe takılı kaldık.

Halkımız kavga ettikçe, bir grup insan zenginleştikçe zenginleşti. Bana Kemal Kılıçdaroğlu olarak sadece iktidarı almak yetmiyor. Ülkeme bir miras bırakmak istiyorum. Bundan sonraki 100 iktidarın da bu ülkeye ve insanına iyi gelmesini istiyorum. Ülkemizin iktidardan çok şifaya ihtiyacı var.

Düşündüğümüzden daha güçlüyüz biz. Geçmişin arabaları ile hiçbir yere gidemeyeceğimizi artık biliyoruz. Onun için artık helalleşme zamanı. Ne pahasına olursa olsun toplumsal ilişkilerimizi güçlendirmek ve yaralarımızı iyileştirmek için geçmişte yapılan hataların sorumluluğunu almayı ve helallik istemeyi bilmeliyiz. Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı yaralar vardır. Uzun süredir de önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım. Şimdi ise dışarıya dönme zamanı. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme yolcuğuna çıkıyorum.